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«Ушки» и складки: что случилось с бедрами Эшли Грэм
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«Ушки» и складки: что случилось с бедрами Эшли Грэм 

WDay.ru 58 минут назад
Фото: WDay.ru
Знаменитая модель plus-size испортила фигуру неудачным купальником.
Какую только Эшли мы не видели. Даже полуголую и в латексном платье. Модель весит 91 килограмм и совершенно не стесняется этих цифр, как и целлюлита на ногах и бедрах. Фанаты и не просят Эшли схуднуть, им девушка нравится такой, какая она есть. Но ее последние фото озадачили даже самых преданных поклонников.
Эшли улетела отдыхать и естественно, начала делиться снимками с побережья. Грэм меняет купальники каждый день и собирает тысячи лайков и комплиментов в социальных сетях. Однако на одном из таких фото фолловеры заметили странность. На пышных бедрах Эшли, у самой линии бикини появились некрасивые складки, будто валики из кожи.
Некоторые гости странички Грэм в Instagram, написали модели, что ей нужно чаще наведываться в спортзал, чтобы ее тело не потеряло тонус и ту самую красоту, ведь складки с жирком деформируют и портят фигуру Эшли. Другие уверены, что тут виноват неудачный купальник. Верх смотрится шикарно, а вот веревочки-завязки излишне перетягивают и некрасивые валики на бедрах появились по их вине. Но все же большинство подписчиков, склоняются к мнению, что Грэм в последнее время подзабросила тренировки, потому даже ее руки не выглядят такими упругими как раньше. Хотя это не помешало огромному количеству мужчин написать 30-летней пышке как она прекрасна. Причем некоторые обожатели признаются, что их в Эшли привлекает не столько фигура, сколько чувственное лицо модели, ее сексуальные губы и взгляд.
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