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Мужчин перестанут высмеивать за сандалии
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Мужчин перестанут высмеивать за сандалии 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Мужские сандалии стали популярной обувью на показах весенне-летних коллекций модных брендов в 2018 году. Об этом сообщает Independent.
В числе брендов, показавших свои варианты классических кожаных сандалий, оказались люксовые компании Louis Vuitton, Tom Ford, Paul Smith, Guiseppe Zanotti, Russell & Bromley и бренд среднего сегмента Cos. Более того, модели итальянской Bottega Veneta вышли на подиум в сандалиях, надетых на носки.
По мнению издания, спортивные сандалии на ногах мужчин больше не будут поводом для насмешек, а, напротив, теперь считаются стильной летней обувью. Такие сандалии представила, например, британская обувная компания Teva в коллаборации с японской Porter.
Стилисты порекомендовали носить сандалии с шортами, футболкой и рубашкой с короткими рукавами.
В апреле рэпер Канье Уэст показал в своем аккаунте в Twitter фотографию в новых синих пластиковых сандалиях (в России их иногда называют «сланцами») из коллекции Yeezy, надетыми на носки. Пользователи социальной сети высмеяли фотографию. Один из них написал: «Сделать нечто уродливее кроксов сложно, но тебе это удалось». Другой заявил, что в носках и пластиковых сандалиях рэпер выглядит как заключенный провинциальной тюрьмы.
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