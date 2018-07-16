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Наоми Кэмпбелл показала голую грудь всей России
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Наоми Кэмпбелл показала голую грудь всей России 

WDay.ru 3 часа назад
Фото: WDay.ru
В 48 лет супермодель позволила себе не надеть лифчик.
Несколько лет назад знаменитая «черная пантера» была частой гостьей в нашей стране, ведь с 2008 по 2013 годы она встречалась с российским предпринимателем Владиславом Дорониным. Однако после разрыва отношений, супермодель все реже наведывалась в Россию. Но на финальный матч чемпионата мира по футболу, Наоми не могла не прилететь.
Перед тем как отправиться на трибуны стадиона «Лужники», звезда посетила банкет по случаю закрытия чемпионата и выбрала для этого весьма провокационный наряд. На мероприятие Кэмпбелл явилась в полупрозрачном платье, с декольте практически до пупка!
Вырез на платье был таким глубоким, что почти полностью обнажил грудь модели. Лифчика под таким нарядом, естественно не было.
Когда поклонники увидели снимок звезды в столь откровенном одеянии, то засыпали ее комплиментами. В большинстве своем пользователи социальных сетей называли модель королевой, горячей шоколадкой и секс-бомбой, чего Кэмпбелл безусловна достойна. В 48 лет иметь такую фигуру под силу не каждой звезде. Некоторые модели моложе, например, как 37-летняя Алессандра Амбросио, выглядят не так шикарно как Наоми.
Кстати, российские фанаты модели, думают, что звезда старалась нарядиться и затмить всех не просто так. Ходили слухи, что после разрыва с Дорониным, «черная пантера» прибывала в депрессии и долго не решалась на новые отношения. Так что не исключено, что показать всю себя Наоми решила именно на зло бывшему, пусть видит, кого он потерял и кусает локти.
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