Кайя Гербер, Джиджи Хадид и еще 52 топ-модели позируют в нарядах Versace на самом длинном фешен-снимке в истории

Versace представил новую рекламную кампанию, вдохновением для которой послужила идея общности и единения всего модного клана.

Главная ценность, которой гордится креативный директор Модного дома Донателла Версаче , — это способность объединять людей, даже если они ни в чем друг на друга не похожи. Эту идею воплотил в жизнь фотограф Стивен Майзел. Для рекламной кампании осень-зима — 2018 он создал большой лайн-ап из 54 именитых моделей.

Стоящие плечом к плечу модели символизируют единение и дружбу. Они отражают всеобщую уверенность и готовность бросить вызов обществу — быть не такими, как все. Клан Versace — это прежде всего его непобедимый дух.

В то же время идея креативного директора заключалась в том, что команда Модного дома — не только те люди с которыми он работает. Это большая семья, которая состоит из клиентов, моделей, стилистов, фотографов, друзей и поклонников. Так, Versace открывает свои двери всем желающим, всем, кто готов заявить: «Посмотрите на меня: мне есть что сказать».

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Фото:архивы пресс-служб