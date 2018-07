Versace сняли «самую длинную» рекламную кампанию в истории

Versace выпустили рекламную кампанию к осенне-зимнему сезону — почти со всеми луками, представленными на подиуме в феврале. Все это стало возможным благодаря 54 моделям, в том числе Джиджи и Белле Хадид , Кайе Гербер, Имаан Хаммам, Виттории Черетти Стелле Максвелл , Крис Грикайте и Грейс Элизабет — всех можно посмотреть, листая фотографию на сайте.

«Клан Versace включает в себя всех членов большой семьи — наших клиентов, моделей, поклонников, фотографов, стилистов, друзей, художников. Это все те люди, которые верят, что мода — это не просто фраза «посмотрите на меня», а заявление «посмотрите на меня: мне есть что сказать»», — говорит Донателла Версаче . Кроме самой длинной фотографии в истории, дизайнер вместе со Стивеном Мейзелом сняла видео-ролик, в котором «клан Versace» обучает правильному произношению названия бренда.

It's Versace not Versachee. #TeamDV to be revealed soon… Stay tuned! #TheClansOfVersace Directed by @ferdinandoverderi Публикация от Versace (@versace) 14 Июл 2018 в 12:28 PDT