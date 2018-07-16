Ещё
Versace сняли «самую длинную» рекламную кампанию в истории
Далее:
Читайте также:
Ещё

Versace сняли «самую длинную» рекламную кампанию в истории 

Собака.ru 3 часа назад
Фото: Собака.ru
Versace выпустили рекламную кампанию к осенне-зимнему сезону — почти со всеми луками, представленными на подиуме в феврале. Все это стало возможным благодаря 54 моделям, в том числе Джиджи и Белле Хадид, Кайе Гербер, Имаан Хаммам, Виттории Черетти, Стелле Максвелл, Крис Грикайте и Грейс Элизабет — всех можно посмотреть, листая фотографию на сайте.
«Клан Versace включает в себя всех членов большой семьи — наших клиентов, моделей, поклонников, фотографов, стилистов, друзей, художников. Это все те люди, которые верят, что мода — это не просто фраза «посмотрите на меня», а заявление «посмотрите на меня: мне есть что сказать»», — говорит Донателла Версаче. Кроме самой длинной фотографии в истории, дизайнер вместе со Стивеном Мейзелом сняла видео-ролик, в котором «клан Versace» обучает правильному произношению названия бренда.
It's Versace not Versachee. #TeamDV to be revealed soon… Stay tuned! #TheClansOfVersace Directed by @ferdinandoverderi Публикация от Versace (@versace) 14 Июл 2018 в 12:28 PDT
Собака.ru: последние новости
Победительницей ХХII модельного конкурса «Новые лица» стала шестнадцатилетняя Галина Романова Как медицинская маска стала самым модным аксессуаром года? 40 самых модных солнцезащитных очков — на каждый день или в отпуск
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ножки Барби: девушки сходят с ума от нового тренда25
«Обо мне скоро начнет ходить дурная слава»2
Волочкова удивила фанатов обнаженным фото64
Белла Торн оголила пышную грудь в лесу и не смогла прикрыть ее руками6
Бывшая жена Гайдуляна рассказала о предательстве
Видео
02:08
Плоский животик: ваши мышцы будут гореть
Красота
00:17
Ани Лорак показала пышную грудь на тренировке
Звёзды
03:50
У Аллы Пугачевой нашелся новый жених
Звёзды
07:02
Самые короткие звездные браки
Звёзды
05:04
Что стало со звездами, о которых раньше мечтали
Звёзды
04:40
Как звезды пытаются быть идеальными
Звёзды
03:52
Звезды 90-ых, которых больше нет
Звёзды
00:37
Волочкова удивила фанатов обнаженным фото
Звёзды
04:35
Что вы не знали о шоколаде
Еда
00:46
Волочкова рассказала о сложностях с дочкой
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение