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В Ивановской области откроют музей российского модельера Вячеслава Зайцева
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В Ивановской области откроют музей российского модельера Вячеслава Зайцева 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
ИВАНОВО, 16 июл — РИА Новости. Музей российского модельера, мэтра отечественной моды Вячеслава Зайцева создадут в Ивановской области — на родине мастера, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.
"Об этом решении объявил временно исполняющий обязанности губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский в рамках XIII Российского фестиваля моды «Плес на Волге. Льняная палитра», бессменным президентом которого является Вячеслав Зайцев. В этом году фестиваль, который завершился в минувшие выходные в Плесе, был посвящен 100-летию Иваново-Вознесенской губернии и 80-летию мэтра отечественной моды", — сказал собеседник агентства.
В рамках фестиваля состоялась презентация нового бренда Вячеслава Зайцева «Slava Zaitsev kids»: модельер представил порядка 50 новых моделей детской одежды. Также прошел показ новой коллекции народного художника для взрослых, которая представлена в России впервые.
"Большая честь, что с нами сегодня Вячеслав Михайлович Зайцев, что он помнит Ивановскую область и всегда приезжает на фестиваль. Заслуги Зайцева перед страной и перед нашей областью трудно переоценить. Я думаю, что этот человек достоин, чтобы в Ивановской области был музей его имени. Поэтому я уже дал соответствующее поручение, мы подберем здание в Иванове и создадим музей", — сказал Воскресенский.
Всего в рамках фестиваля «Плес на Волге. Льняная палитра» продемонстрированы более 20 коллекций модельеров из Ивановской области, Москвы, Вологды, Ленинградской области и Донецка. Впервые в Плесе состоялась презентация новой коллекции Ольги Голдобиной для людей с ограниченными возможностями здоровья «Подиум — это жизнь».
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