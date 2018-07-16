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Ясеневцы посетили музей московской подземки
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Ясеневцы посетили музей московской подземки 

Управа района Ясенево 2 часа назад
Фото: Управа района Ясенево
Утро 12 июля дети из летнего лагеря центра спорта и досуга «Атлант» провели в таинственных подземельях Московского метрополитена.
"Атлантовцы" узнали много интересного об истории и работе Московского метро. Увидели коллекционные предметы одежды работников, а так же рассмотрели уникальные архивные документы и предметы из частных коллекций. А самым волнующим для ребят стали занятия на интерактивных тренажерах. Здесь можно было попробовать себя в роли машиниста поезда, диспетчера и даже начальника смены.
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