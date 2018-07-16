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Ангелы Victoria's Secret в купальниках: топ-модели отдыхают
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Ангелы Victoria's Secret в купальниках: топ-модели отдыхают 

FashionTime 2 часа назад
Фото: FashionTime
Лето — отличная пора продемонстрировать новый купальник и идеальное тело. Модели Victoria's Secret в этом вне конкуренции. Точеные фигуры и невероятно стильные купальники — их конек.
Напомним, моделей называют «ангелами» по той причине, что во время ежегодного показа они традиционно выходят на подиум с разнообразными крыльями за плечами, похожими на крылья бабочек, ангелов, птиц и фей. Это стало фирменным стилем бренда Victoria's Secret.
В нашей подборке фотографии ведущих моделей-ангелов в соблазнительных купальниках:
@tropicofc @angelcandices 💙👙
Публикация отirinashayk (@irinashayk) 29 Июн 2018 в 7:48 PDT  #happyinternationalbikiniday 👙 @tropicofc
Публикация отCandice Swanepoel (@angelcandices) 5 Июл 2018 в 2:59 PDT  Excited about this summer especially in my swimwear pieces for @hunkemoller #doutzenstories #summer #ready
Публикация отDoutzen Kroes (@doutzen) 14 Июл 2018 в 12:45 PDT  Olá 🌸 Picking through 😉
Публикация отAlessandra Ambrosio (@alessandraambrosio) 10 Июл 2018 в 4:10 PDT  Vamos Brasil! 💛💚
Публикация отGisele Bündchen (@gisele) 6 Июл 2018 в 4:30 PDT  А в вашей коллекции купальников есть экземпляр от бренда Victoria's Secret?
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