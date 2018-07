Ангелы Victoria's Secret в купальниках: топ-модели отдыхают

Лето — отличная пора продемонстрировать новый купальник и идеальное тело. Модели Victoria's Secret в этом вне конкуренции. Точеные фигуры и невероятно стильные купальники — их конек.

Напомним, моделей называют «ангелами» по той причине, что во время ежегодного показа они традиционно выходят на подиум с разнообразными крыльями за плечами, похожими на крылья бабочек, ангелов, птиц и фей. Это стало фирменным стилем бренда Victoria's Secret.

В нашей подборке фотографии ведущих моделей-ангелов в соблазнительных купальниках:

@tropicofc @angelcandices 💙👙

Публикация отirinashayk (@irinashayk) 29 Июн 2018 в 7:48 PDT #happyinternationalbikiniday 👙 @tropicofc

Публикация отCandice Swanepoel (@angelcandices) 5 Июл 2018 в 2:59 PDT Excited about this summer especially in my swimwear pieces for @hunkemoller #doutzenstories #summer #ready

Публикация отDoutzen Kroes (@doutzen) 14 Июл 2018 в 12:45 PDT Olá 🌸 Picking through 😉

Публикация отAlessandra Ambrosio (@alessandraambrosio) 10 Июл 2018 в 4:10 PDT Vamos Brasil! 💛💚

Публикация отGisele Bündchen (@gisele) 6 Июл 2018 в 4:30 PDT А в вашей коллекции купальников есть экземпляр от бренда Victoria's Secret?