Звездную маму Глюкозу осудили за фото в откровенном купальнике

Подписчики удивляются, куда смотрит муж.

Российская исполнительница Наталья Чистякова-Ионова, выступающая под псевдонимом Глюк’oZa, вновь раззадорила свою аудиторию. Звездная мама без всякого стеснения выложила в Сеть фото в откровенном купальнике. И поплатилась за это в очередной раз.

☄😊 Pic: @multikov

Публикация от ГЛЮКОЗА (@chistyakova_ionova)

17 Июл 2018 в 4:36 PDT «В последнее время не могу понять, я подписана на певицу или на фотомодель…Красоту вашу и без таких откровенных фото давно все оценили», «Фигура конечно у Натальи красивая. Но купальник…Зачем такой надевать? Не стыдно?», «Очень красивое фото и фигура, но не на всеобщее обозрение», «Зачем так себя выставлять? И купальник странный. Пытаемся завоевать зрителя? Не этим надо брать», «Фигура конечно красивая и такой не грех похвастать. Но подобные фото на весь мир, мне кажется уже перебор. Как с обложки порно журнала. Интересно как муж относится к подобным публикациям?!», «И вот дети тоже видят такие фото? И что же интересно, они говорят про маму?», «На вас подписано много подростков, какой им пример вы подаете. Красивая фигура, никто не спорит, но и в приличной одежде можно выглядеть не менее эффектно», — засыпали возмущенными комментариями певицу в Instagram.

Публикация от ГЛЮКОЗА (@chistyakova_ionova)

12 Июл 2018 в 7:50 PDT Все будут пытаться запихнуть вас в рамки, очертить вам границы! Но вы всегда создавайте свои ❤

— ответила на все нападки в свой адрес Глюкоза.

Кажется, звездная мама уже давно перестала обращать внимание на такие замечания. Наталья Чистякова-Ионова регулярно выкладывает в соцсетях фото в нижнем белье, купальниках, боди. Звезда устала объяснять, что это ее работа. Певицу постоянно приглашают для съемок в глянцевых журналах.

Отгадайте, о чем думаю? 💭. @harpersbazaar_ru #july Ph @danilgolovkin s @katetabakova m @molchanof @lancomeofficial h @elleonva 💞 @intimissimiofficial #intimissimirussia #lancomerussia

Публикация от ГЛЮКОЗА (@chistyakova_ionova)

22 Июн 2018 в 8:52 PDT И большинство подписчиков восхищает, как прекрасно выглядит мама двоих детей. Они только рады, когда звезда выкладывает в Instagram шикарные фото. «Вы просто неприлично красивы! Это вызывает и восторг и смущение одновременно», «Само совершенство!», «Какая все-таки красивая Глюкоза))», «Какая прелесть! Глаз не оторвать», «Фигура огонь🔥Надо иметь смелость на такое фото, зная, что будет море негатива👍», — поддержали любимую певицу в соцсетях.

Напомним, Глюкоза и ее муж, бизнесмен Александр Чистяков поженились 16 июня 2006 года. Супруги уже растят двух дочек — 11-летнюю Лидию и 6-летнюю Веру.

Мои девочки… Как для них важно, чтобы я была рядом! Так не просто быть с ними каждую секунду. Но нет ничего дороже этих минут. ❤

Публикация от ГЛЮКОЗА (@chistyakova_ionova)

31 Мар 2018 в 12:19 PDT Фото: Instagram @chistyakovaionova_