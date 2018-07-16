Музей дизайнера Вячеслава Зайцева создадут на его родине в Иванове

"Заслуги Вячеслава Михайловича перед страной и перед нашей областью трудно переоценить. Я думаю, что этот человек достоин, чтобы в Ивановской области был музей его имени. Поэтому я уже дал соответствующее поручение, мы подберем здание в Иванове и обязательно покажем Вячеславу Михайловичу, чтобы он его одобрил, и создадим музей", — цитирует пресс-служба слова Воскресенского.

Как ранее сообщал ТАСС, Вячеслав Зайцев ежегодно принимает участие в Российском фестивале моды «Плес на Волге. Льняная палитра», который организуют в Ивановской области. В этом году форум проходил с 13 по 15 июля и был посвящен 100-летию Иваново-Вознесенской губернии и 80-летию мэтра моды Вячеслава Зайцева, который представил на фестивале свою новую коллекцию детской одежды.

Вячеслав Зайцев родился в Иванове в 1938 году. Он российский модельер, академик Российской академии художеств (РАХ), народный художник РФ (2006), основатель Московского дома моды Вячеслава Зайцева (1982), лауреат Государственной премии РФ (1996).