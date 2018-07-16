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Музей дизайнера Вячеслава Зайцева создадут на его родине в Иванове
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Музей дизайнера Вячеслава Зайцева создадут на его родине в Иванове 

ТАСС 3 часа назад
Фото: KM.RU
МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Музей народного художника России Вячеслава Зайцева намерены создать в Ивановской области. С таким предложением выступил врио губернатора региона Станислав Воскресенский, сообщили в понедельник в пресс-службе правительства Ивановской области.
"Заслуги Вячеслава Михайловича перед страной и перед нашей областью трудно переоценить. Я думаю, что этот человек достоин, чтобы в Ивановской области был музей его имени. Поэтому я уже дал соответствующее поручение, мы подберем здание в Иванове и обязательно покажем Вячеславу Михайловичу, чтобы он его одобрил, и создадим музей", — цитирует пресс-служба слова Воскресенского.
Как ранее сообщал ТАСС, Вячеслав Зайцев ежегодно принимает участие в Российском фестивале моды «Плес на Волге. Льняная палитра», который организуют в Ивановской области. В этом году форум проходил с 13 по 15 июля и был посвящен 100-летию Иваново-Вознесенской губернии и 80-летию мэтра моды Вячеслава Зайцева, который представил на фестивале свою новую коллекцию детской одежды.
Вячеслав Зайцев родился в Иванове в 1938 году. Он российский модельер, академик Российской академии художеств (РАХ), народный художник РФ (2006), основатель Московского дома моды Вячеслава Зайцева (1982), лауреат Государственной премии РФ (1996).
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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