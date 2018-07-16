Худшие образы недели: тумбочка, Барби и воздушный шар 

С каких пор пиджак заправляют в шорты? Если Джоан хотела продемонстрировать креативность, то, к сожалению, ей это не удалось.
Бейонсе
Это платье превращает фигуру поп-дивы в тумбочку. С таким телосложением Бейонсе следует присмотреться к более длинным юбкам.
Селин Дион
Эксперименты певицы с одеждой все чаще оборачиваются катастрофой. В этот раз ее наряд напоминает форму аквалангиста, только изрядно промокшую и провисшую.
Целия Вальверде
В этом платье девушка похожа на воздушный шар. Кажется, что под платьем есть специальный насос (а может, и человек), который надувает его.
Холодный цвет морской волны в совокупности с фасоном изрядно старит молодую актрису, а золотое напыление и вовсе из прошлого столетия.
Ники Хилтон
Видимо, Ники решила взять пример со старшей сестры и одеться в стиле блондинки в шоколаде. Но ярко-розовое платье, такое же, как у Барби, выглядит чересчур инфантильно. Другие провальные образы звезд:
Привидения, интердевочка и анимешница Сова, динозавр и бабушкин торшер Клоунесса, БДСМ-доминатрикс и путана