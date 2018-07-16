Худшие образы недели: тумбочка, Барби и воздушный шар

С каких пор пиджак заправляют в шорты? Если Джоан хотела продемонстрировать креативность, то, к сожалению, ей это не удалось.

Бейонсе

Это платье превращает фигуру поп-дивы в тумбочку. С таким телосложением Бейонсе следует присмотреться к более длинным юбкам.

Селин Дион

Эксперименты певицы с одеждой все чаще оборачиваются катастрофой. В этот раз ее наряд напоминает форму аквалангиста, только изрядно промокшую и провисшую.

Целия Вальверде

В этом платье девушка похожа на воздушный шар. Кажется, что под платьем есть специальный насос (а может, и человек), который надувает его.

Холодный цвет морской волны в совокупности с фасоном изрядно старит молодую актрису, а золотое напыление и вовсе из прошлого столетия.

Ники Хилтон

Видимо, Ники решила взять пример со старшей сестры и одеться в стиле блондинки в шоколаде. Но ярко-розовое платье, такое же, как у Барби, выглядит чересчур инфантильно. Другие провальные образы звезд:

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