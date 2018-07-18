Семенович на фото поклонники сравнили с бодибилдером

А всему виной неудачная одежда и обувь.

Анна Семенович не устает радовать поклонников снимками с отдыха. И если раньше это были фото в купальнике, то сейчас Анна примерила на себя бархатное платье цвета фуксии. Но, вопреки, ожиданиям, поклонникам наряд не слишком понравился. Они сочли, что такая одежда вкупе со старнными туфлями испортила фигуру звезды.

Причем, к верхней части туалета претензий не было никаких: на шикарный бюст Семнович можно смотреть вечно. Кстати, он ничуть не уменьшился, как опасались недавно многие фанаты. А вот бедра и ноги Анны смотрятся странно. Они кажутся очень массивными и перекачанными, словно у профессионального спортсмена. Некоторые фолловеры даже приписали Анне чрезмерное увлечение бодибилдингом. «Что с вашими икрами?», «За исключением бюста, фигура напоминает мужскую», — написали Семенович комментаторы.

Впрочем, самые преданные поклонники понимают, что виноваты во всем не самая удачная одежда и не лучший ракурс. Фигура у исполнительницы осталась такой же, как и была — просто божественной. И тяжелыми силовыми тренировками она не злоупотребляет. Анна не раз говорила, что предпочитает не «тягать железо», а заниматься йогой и дыхательными практиками.

Кейт Миддлтон, А вот некоторых звезд увлечение спортом сделало абсолютно неженственными. По крайней мере, их ноги — точно! Например, модель Жизель Бюндхен потеряла свою женственность, а вcе потому, что сейчас ее тело состоит из одних только мышц. И не только она делает это с собой. Очень часто бывает, что женщины перекачивают себе какую-то определенную часть тела, из-за чего выглядят немного странно. Те же Памела Андерсон Ванесса Хадженс и другие звездные красотки могут похвастаться неприлично перекачанными икрами.

Звезды, которые действительно перестарались в спортзале

Памела Андерсон

Ванесса Хадженс

Рене Олстид

Кейт Миддлтон

Семенович впервые показала идеальную попу в купальнике

Не стали чемпионами: 10 звезд, променявших спорт на кино

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