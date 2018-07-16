В тренде перевернутые женские шорты и штаны

Женщины будут носить перевернутые джинсовые шорты и штаны — американский бренд «CIE Denim» выпустил оригинальную коллекцию.

В новой модели Nancy пояс с петлями для ремня расположен снизу на штанинах, а манжеты — на талии, также в продажу поступили три варианта перевернутых штанов свободного кроя: две пары с высокой посадкой и одни с посадкой на бедрах. Ориентировочная стоимость шорт составляет 385 долларов, штанов — 500 долларов.

«Nancy — наши фирменные перевернутые шорты с v-образным швом сзади. Каждый экземпляр изготовлен в Нью-Йорке из специально отобранной винтажной ткани. Каждая пара эксклюзивна», — сообщают авторы коллекции на сайте CIE Denim.

Американский бренд выпустил новую коллекцию