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В тренде перевернутые женские шорты и штаны
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В тренде перевернутые женские шорты и штаны 

Overtime.life 41 минуту назад
Фото: Overtime.life
Женщины будут носить перевернутые джинсовые шорты и штаны — американский бренд «CIE Denim» выпустил оригинальную коллекцию.
В новой модели Nancy пояс с петлями для ремня расположен снизу на штанинах, а манжеты — на талии, также в продажу поступили три варианта перевернутых штанов свободного кроя: две пары с высокой посадкой и одни с посадкой на бедрах. Ориентировочная стоимость шорт составляет 385 долларов, штанов — 500 долларов.
«Nancy — наши фирменные перевернутые шорты с v-образным швом сзади. Каждый экземпляр изготовлен в Нью-Йорке из специально отобранной винтажной ткани. Каждая пара эксклюзивна», — сообщают авторы коллекции на сайте CIE Denim.
Американский бренд выпустил новую коллекцию
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