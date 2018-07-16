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Мария Скокова из Петербурга стала лицом Louis Vuitton
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Мария Скокова из Петербурга стала лицом Louis Vuitton 

Собака.ru 43 минуты назад
Фото: Собака.ru
Louis Vuitton опубликовал все кадры из промо-съемки осенне-зимней коллекции — с хитами в виде футуристичных жакетов и «бриллиантовых» банок из под напитков и амбассадорами в лице Натали Вестлинг, Сары Браун и Маши Скоковой из Петербурга. Модель агентства Avant, подписавшая эксклюзивный контракт с французским брендом, уже снималась в осенне-зимнем кампейне в прошлом году и, очевидно, влюбила в себя Николя Гескьера.
Кроме съемки от Кольер Шорр, Louis Vuitton показал видео-кампейн бренда. В нем будущие бестселлеры можно рассмотреть в деталях и динамике — модели, в том числе и Маша, кружатся, принимают фирменные fashion poses и гипнотизируют оператора (и нас тоже!).
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