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«Ночнушка, кроссовки и берет»: Кэти Перри пошла на свидание в странном наряде
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«Ночнушка, кроссовки и берет»: Кэти Перри пошла на свидание в странном наряде 

Eva.ru 31 минуту назад
Фото: Eva.ru
Армия стилистов и многомиллионные гонорары не гарантируют звездам шоу-бизнеса, что они будут выглядеть выигрышно. Модные провалы то и дело наблюдаются среди знаменитостей, которые, казалось бы, имеют все необходимое для создания идеальных образов. В очередной раз внешним видом разочаровала певица Кэти Перри.
В последние годы стиль популярной американской исполнительницы Кэти Перри претерпел существенные изменения. Яркая брюнетка вдруг остригла свои длинные волосы и стала блондинкой. Впрочем, оттенок шевелюры 33-летняя красавица регулярно меняет, радуя поклонников регулярной сменой имиджа. Количество же модных провалов, которые успела продемонстрировать знаменитость, не счесть. Она то и дело выбирает весьма странные наряды. На днях артистку, которая воссоединилась с актером Орландо Блумом, запечатлели на свидании с ним. Но ансамбль одежды на Пэрри неприятно впечатлил — она отправилась гулять по Лондону в шелковом розовом платье-комбинации с кружевной отделкой черного цвета. Все бы ничего, ведь бельевой стиль нынче в моде, но образ Кэти дополнила кожаным беретом и… белыми кроссовками.
Пользователи сети считают, что у Кэти целый гардероб одежды, из которого она часто выбирает несочетаемые вещи, удручая отсутствием вкуса. Но были и те, кто придерживается противоположного мнения: «Класс, красотка, такая модная» «Ночнушка, кроссовки и берет. Не хватает только шубы для полного счастья». «Так модно, вы ничего не понимаете. Куда нам до Голливуда?» «Я бы так не пошла на свидание, а звездам можно, они же особенные». «Не понимаю, кто ее одевает? Мрак». «Она надела несочетаемый наряд, мне не нравится, куда этот головной убор? Еще и кроссовки, лучше бы уже сапоги выбрала». «Я уже ничему не удивляюсь, певицы и актеры тоже люди, которые не умеют одеваться».
На вечеринке журнала Vanity Fair, которая состоялась после официальной церемонии вручения «Оскара», Кэти Перри появилась в шикарном платье, которое не скрывало нижнего белья, что не осталось незамеченным критиканами.
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