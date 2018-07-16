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Образ Ким Кардашьян назвали «сельским гламуром»
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Образ Ким Кардашьян назвали «сельским гламуром» 

Журнал ОК! 3 часа назад
Очередной светский выход Ким Кардашьян обернулся для нее провалом. Из законодательницы модных трендов звезда реалити-шоу превратилась в предмет насмешек. Интернет-пользователи не могут принять «велосипедки», в которых Ким блистает на ковровых дорожках и другие вызывающие элементы гардероба.
Ким Кардашьян с дочкой
Вчера Кардашьян побывала на мероприятии Beautycon Festival LA, где представила косметический бренд KKW Beauty. Компанию ей составила пятилетняя дочь Норт Уэст. Обе представительницы знаменитой семьи появились на фестивале во всем черном. И если образ малышки интернет-пользователи оценили высоко, то в Ким опять «полетели камни». Для светского выхода звездная мама выбрала велосипедки и кофту, которая едва прикрывала грудь. Образ дополнили босоножки на шнуровке. Интернет-пользователи посмеялись над Ким и назвали ее образ «сельским гламуром».
Ким Кардашьян с дочкой
Напомним, что весной сестры Кардашьян закрыли сеть магазинов DASH, с которой и начался их семейный бизнес. Хлое, Ким и Кортни объяснили свое решение желанием развивать новые проекты. После Ким проанонсировала, что выпускает собственный косметический бренд.
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