Как и какие носить жакеты этой осенью

80-е Самое время отдать дань 80-м: жакет этой осенью обязательно должен быть с объемными плечами (иногда даже совсем гиперболизировано) и в яркую полоску. Он отлично впишется в наряды с джинсовыми юбками, велошортами и даже простыми джинсами. Останется лишь обыграть лук при помощи аксессуаров, в которых предлагаем тоже не скупиться на цвет и форму: в тренде яркие и броские украшения.

Офис 21 века

Алекснадр Вэнг, например, вдохновился офисной одеждой и перекроил ее на свой лад. Получились жакеты с открытыми плечами, ассиметричные блейзеры и много всего, чего не встретишь в классическом офисе среди принтеров и кучи документов. Но мы все же постараемся найти подобную модель и отправиться в ней на ближайшую деловую встречу (за результаты ответственности не несем!).

Клетка

Конечно, оставить в покое клетку мы не смеем. В новом сезоне забываем о старых правилах и пускаемся во все тяжкие: носим клетчатый пиджак с мужского плеча с другой одеждой в клетку. Например, к жакету можно подобрать юбку более яркого цвета или брюки в стиле гранж с цепочкой на бедре — все как положено.

Пижама

И полюбившийся многими селебрити и it-girls тренд на одежду в бельевом стиле медленно, но верно перебирается в новый сезон. Осенью 2018 мы продолжим носить брючные костюмы, напоминающие пижаму, только сверху приправим лук объемным пальто или шубой, а также большим и теплым шарфом. Такой лук может немного напомнить образ Сары Джессики Паркер в первом «Сексе в большом городе», когда героиня актрисы в пижаме и шубе (и на каблуках, конечно) бежала в Рождественскую ночь к Миранде. Есть, на кого равняться.

Основываясь на собственных рекомендациях, собрали несколько очень крутых жакетов, в которых грядущий сезон сулит стать самым стильным в истории.