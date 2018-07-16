«Растянутый свитер и мужские трусы»: стиль Кати Варнавы разочаровал поклонников

Со стороны иной раз кажется, что юмористка Екатерина Варнава никогда не бывает серьезной. Она так часто примеряет разные ироничные образы, что поклонники уже не знают, как воспринимать ту или иную информацию. А хейтеры предпочитают критиковать 33-летнюю знаменитость за все, что касается ее личности, в частности за манеру одеваться.

Екатерина Варнава — одна из самых обсуждаемых медийных персон. Ее умение высмеивать разные жизненные ситуации обеспечило ей славу и народную любовь. Но и к себе артистка относится очень критично. Она не стесняется называть себя сутулой, долговязой и кривоногой. Подобные высказывания телезвезда нередко слышит в свой адрес от многочисленных недоброжелателей. Публикация от КАТЯ ВАРНАВА (@kativarnava) 12 Июл 2018 в 6:41 PDT Периодически Варнава обращается к злопыхателям, которым не нравятся ее нос, худоба, брови, манера общения, в довольно резкой форме. На сей раз она дала очередной повод для разговоров, опубликовав ролик, снятый во время гастролей в Австралии. В аэропорту Екатерина записала видео, в котором демонстрирует странный наряд — свитер большого размера и мешковатые шорты, которые похожи на мужское нижнее белье: «Стиль бомжа мне идет. Пересадка в Гуанчжоу 9 часов… держимся…» — указала участница Comedy Woman.

Многочисленные пользователи сети оценили юмор, решив, что так своеобразно звезда отвечает на критику своего стиля. Были и желающие научить телезвезду «уму-разуму». Но и те и другие заметили отсутствие бюстгальтера: «Стиль, конечно, своеобразный, некрасиво». «Если это шутка, тогда зачем, а если ты и правда так ходишь по улицам, тогда разочаровала». «Ого, лифчик забыла надеть, смешно». «Растянутый свитер и мужские трусы, ну и ну». «Да, стиля нет, что-то страшное тянет на себя, вообще не идут такие вещи, что за мода?» «Класс, как она мне нравится! Такая веселая и своеобразная, ни с кем нельзя спутать». «Ужас, очень странное сочетание предметов одежды, я в шоке». «Белья нет, грудь маленькая, вот я ношу с поролоном и довольна, а у нее видно, что мало своего богатства, еще и напоказ выставляет». «Да она специально сняла такой ролик, чтобы посмеяться над другими, конечно, она так не одевается».