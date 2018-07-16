Разнообразие в модной индустрии: как «возрастные модели» становятся популярными

Давайте признаемся, что стареть все еще страшно, особенно в России. Хотя с повышением пенсионного возраста мы скорее боимся не выйти на пенсию, а просто до нее не дожить. Если за рубежом «пожилых» аккуратно называют людьми «третьего возраста», а активные иностранные туристы за пятьдесят не вызывают удивления, то мы все еще сталкиваемся с жуткими стереотипами вроде «седина — это некрасиво». У женщин все еще неприлично спрашивать про их возраст.

Карьера модели коротка, как жизнь мотылька

Девочки начинают в пятнадцать, а в тридцать уже уходят на покой — создают семью, получают образование и новую профессию, пробуют себя в бизнесе. Мода в последнее время не столько продает одежду, сколько рассказывает истории, после которых мы захотим ее купить, а поэтому отражает все общественные настроения. Модное словечко «эйджизм» (дискриминация по возрасту) стремительно входит в наш лексикон — мы больше не хотим бояться стареть и не считаем, что единственные развлечения на пенсии — это сериалы по «России» и закатки огурцов на зиму. Да, модели любого возраста могут работать в рекламе или сниматься для каталогов, но мир высокой моды долгое время держал свои двери закрытыми. Не так давно все изменилось. «Бабушки» снимаются в рекламных кампаниях и лукбуках, но по подиуму пока ходят редко. Чаще модные бренды приглашают селебрити — известных актрис, топ-моделей прошлых десятилетий (на недавнем показе Miu Miu среди других звезд прошлись сразу две 48-летние красотки: Наоми Кэмпбелл Ума Турман , хотя их трудно отнести к категории «пожилых»). Дама в возрасте открывала показ Vetements ( Демна Гвасалия , конечно, мастер провокации, поэтому тут тоже нет ничего удивительного). С восторгом взираем на успешных и популярных красоток-иностранок Линду Родин, Мэй Маск (мать того самого Илона Маска), Кармен Делль`Орефиче и не хотим сдерживать восхищения. Всем бы так!

На родине

В России модели в возрасте только набирают популярность. В 2016 году открывается первое и пока единственное в стране модельное агентство 50+ Oldushka, которое выросло из блога о стильных отечественных пенсионерах. Модели агентства не только снимаются в рекламе, но и участвуют в крутых съемках для глянца, а еще открывают показы на Mercedes Benz Fashion Week (KetiOne, RomaUvarovDesign). Их выходы неизменно вызывают вау-эффект у публики (и у нас, конечно).

Рома Уваров (@romauvarovdesign) так отзывается о сотрудничестве с моделями: «Как они вели себя за кулисами, я никогда такого не видел: смеялись, прыгали от счастья, обнимались и просили позвать еще. Когда делали наркоманские синяки и путали волосы, они были такие счастливые. Я думал: „Что вообще происходит!“. Самое интересное, что мы не предоставляли обувь, и модели должны были принести ее с собой. Так эти бабушки стали из своих чемоданов доставать настолько модную, необычную обувь — я вообще не понимал, откуда она у них, у меня был шок».

Надеемся, что популярность возрастных моделей — не мимолетное модное веяние, а устойчивый тренд на изменение общественного сознания. Красотки в возрасте разрушают стереотипы и стирают границы — можно и после пятидесяти быть красивой, стильной, активной и вдохновлять миллионы людей своим примером. Для нас это хороший урок и напоминание на будущее — главное, ребята (и девчата, конечно), сердцем не стареть!