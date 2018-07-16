«Ей холодно?»: Мелания Трамп приехала в Хельсинки в странном наряде 

Пользователи Сети обсуждают наряд жены президента США Мелании Трамп. Она прибыла в Хельсинки в коричневых брюках, белой рубашке и голубом пальто, несмотря на то что сейчас в столице Финляндии 28 градусов тепла.
Позже первая леди США сменила наряд на желтое пальто с украшением на поясе в виде бабочки, пишут «Аргументы недели».
«Сейчас в Хельсинки 28 градусов… Пальто — это нормально?» — поинтересовались пользователи.
«Мелании было холодно? Пальто?»
«Хм, в Финляндии холодно? Почему Мелания в куртке?»
«Сейчас на большей части Европы экстремальная жара».
«Она забыла надеть платье, и она голая под пальто? Ночной кошмар стал явью».