«Ей холодно?»: Мелания Трамп приехала в Хельсинки в странном наряде

Пользователи Сети обсуждают наряд жены президента США Мелании Трамп. Она прибыла в Хельсинки в коричневых брюках, белой рубашке и голубом пальто, несмотря на то что сейчас в столице Финляндии 28 градусов тепла.

Позже первая леди США сменила наряд на желтое пальто с украшением на поясе в виде бабочки, пишут «Аргументы недели».

«Сейчас в Хельсинки 28 градусов… Пальто — это нормально?» — поинтересовались пользователи.

«Мелании было холодно? Пальто?»

«Хм, в Финляндии холодно? Почему Мелания в куртке?»

«Сейчас на большей части Европы экстремальная жара».

«Она забыла надеть платье, и она голая под пальто? Ночной кошмар стал явью».