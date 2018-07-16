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Девушки начнут ходить в бикини из скотча
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Девушки начнут ходить в бикини из скотча 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Американский бренд Black Tape Project представил летнюю коллекцию купальников, сделанных из разноцветного скотча, на показе Miami Swim Week во Флориде, США. Об этом сообщает The Sun.
Девушки вышли на подиум с наклеенными на голое тело аппликациями в виде разных моделей бикини. На некоторых из них были закрытые купальники из плотной черной изоленты, на других — из полупрозрачной клейкой ленты ярких оттенков или цвета металлик.
Проект Black Tape Project запустил художник Джоэль Альварес с 2018 году. Марка, специализирующаяся на альтернативной моде, стала популярной в Instagram: на данный момент на нее подписаны 267 тысяч человек.
В июле британское издание The Sun рассказало о секретном трюке, которым пользуются модели во время пляжных фотосессий. Оказалось, что вне зависимости от размера груди и формы купальника под его верхнюю часть девушки надевают бюстгальтер с эффектом пуш-ап. Если его видно, после съемки фотографии ретушируются в фотошопе.
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