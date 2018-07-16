Оденься как первая леди: пять бюджетных образов на миллион

На каждый день: Шарлен, княгиня Монако Сине-красно-полосатые наряды, тяготеющие к морской тематике, присутствуют в женском гардеробе не первый сезон. Свежим и остромодным look княгини Шарлен действительно назвать сложно, но на креатив он и не претендует — есть другие преимущества. Во-первых, комплект универсален: в нем можно отправиться утром в офис, в обед встретиться с подругой или партнером, после работы прогуляться по городу, а завершить день незапланированным свиданием — и выглядеть везде уместно. Во-вторых, сочетание белого, синего и красного подходит девушка независимо от их цветотипа. И в-третьих, образ легко повторить. чем и займемся.

Шесть предметов образа — 8 677 рублей

Шарлен, княгиня Монако. Фото: Globallook

Эластичные брюки-дудочки, 999 рублей, Mango

Приталенный жакет, 1 999 рублей, H&M Футболка с рукавом 3/4, 1099 рублей, Oodji

Туфли-лодочки на высоком каблуке, 1690 рублей, Asos

Солнцезащитные очки, 1 990 рублей, Asos

Клатч, 900 рублей, Dorothy Perkins

Офисный стиль: Мелания Трамп, первая леди США Даже несмотря на казус, произошедший во время визита в центр содержания детей мигрантов (тот самый, когда супруга Трампа надела ветровку с надписью «Мне реально плевать. А тебе?»), Мелания сохранила за собой статус одной из самых стильных первых леди. И тут же допустила новый промах. Несколько часов назад женщина прибыла в Хельсинки на российско-американский саммит, появившись перед камерами в белоснежной рубашке, коричневых брюках, лаконичных лодочках и… пальто. В почти тридцатиградусную жару. Теплую верхнюю одежду меняем на легкий пиджак, в остальном образ разглядываем и запоминаем — для офисных будней он вполне уместен.

Пять предметов образа — 8 777 рублей

Мелания Трамп. Фото: Globallook

Хлопковая рубашка, 1 499 рублей, H&M Брюки, 1 499 рублей, Colin’s Сумка, 2 990 рублей, River Island

Классический пиджак, 1 999 рублей, Mohito

Балетки, 790 рублей, Betsy

Спорт-шик для вечеринки: Рания, королева Иордании Казалось бы, спорт-шик и монаршая особа близки примерно так же, как небо и земля. А вот и нет, доказывает своим внешним видом супруга короля Абдуллы II . Арабскую роскошь Рания умело перемежает с лаконичными рубашками и юбками-миди; на экономический форум женщина может прибыть в грубых ботинках, небрежных брюках и песочной водолазке; а посетить семейный центр вот так — в брюках с лампасами, лодочках с острыми контрастным носами и олимпийке нежно-розового цвета. Аплодируем образу королевы и признаемся: подобрать верх и остаться на грани гламура и спорта непросто. Беспроигрышный вариант — объемный свитошот, способный «подружить» женственную обувь и полуспортивные брюки.

Четыре предмета образа — 6 419 рублей

Рания, королева Иордании. Фото: instagram.com/queenrania

Атласный топ c v-образным вырезом, 999 рублей, H&M Брюки с лампасами, 2 190 рублей, Leotex

Туфли-лодочки с блестками, 2 490 рублей, Asos

Свитшот, 740 рублей, Befree

Для романтического свидания: Хулиана Авада, первая леди Аргентины Супруга аргентинского президента проявляет интерес к моде с детства: еще малышкой Авада вместе с матерью посещала дизайнерские показы, а повзрослев, стала наследницей крупного текстильного бизнеса. Два года назад Vogue включил женщину в топ «best dressed», где ее «соседями» стали модели, актрисы и политики с безупречным вкусом в одежде. Не знаете что надеть? Открывайте микроблог Хулианы и ищите вариант по душе и случаю, будь то деловая встреча или рандеву. Кстати, о свидании: look в пастельных тонах с плиссированной юбкой, выбранный первой леди для визита в Гамбург, легко превращается в образ для романтической прогулки. Остается добавить лишь любимое украшение и каплю блеска для губ.

Пять предметов образа — 8 678 рублей

Хулиана Авада. Фото: Globallook

Рубашка V-образным вырезом, 1 299 рублей, Oodji

Ремень, 499 рублей, Colin’s Плиссированная юбка, 1 690 рублей, Baon

Туфли, 3 400 рублей, Kiss Moon

Сумка, 1 790 рублей, Dorothy Perkins

Осенний образ: Летиция, королева Испании Летом нужно не только готовить сани, как гласит поговорка, но и обновлять осенне-зимний гардероб. В разгар июля думать о пальто, шапках и сапогах трудно, но необходимо: вне сезона приобрести упомянутые выше предметы гардероба можно с хорошей скидкой. А тенденции, актуальные фасоны и цвета-фавориты уже известны. Среди модных — такие оттенки красного, как «доблестный мак» и несколько более темная «красная груша» — оба присутствуют в образе королевы Летиции. Важное замечание: не бойтесь яркого тотал-лука, бойтесь промаха при комбинировании двух оттенков одной палитры. Если решитесь на рискованный шаг, равняйтесь на прекрасную Летицию — ей модный фокус с блеском удался.

Пять предметов образа — 20 529 рублей

Летиция, королева Испании. Фото: Globallook

Пальто, 8 790 рублей, La Reine Blanche

Водолазка, 899 рублей, H&M Юбка с запахом, 1 390 рублей, Asos

Сумка, 1 830 рублей, Max & Enjoy

Ботфорты, 7 620 рублей, Rendez-vous by Nando Muzi