Носки с бигмаком: McDonald’s выпустили мерч! 

19 июля планета отмечает праздник, о котором ты точно еще не слышал, — международный день доставки «МакДональдса». По такому случаю ресторан выпустил мерч, который можно получить абсолютно бесплатно — сделать в четверг заказ больше, чем на $5 через UberEats. В коллекцию вошли футболки (с принтом, напоминающим наш Zasport), носки с бигмаком и картошкой фри, банданы, значки и держатели для телефона. И выглядит это неплохо!
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/noski-s-bigmakom-mcdonald-s-vypustili-merch/