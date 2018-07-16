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250 девушек приняли участие в костюмированном велозаезде в Тольятти
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250 девушек приняли участие в костюмированном велозаезде в Тольятти
ТРК Губерния
1 час назад
Женский форум
Два колеса, яркие костюмы и необычные образы. По тольяттинским дорогам пронесся велодевичник. Самые стильные и спортивные дамы Автограда — в репортаже
Дмитрия Лобанова
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