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Засвет дня: увесистая грудь бразильской модели Аны Браги разъехалась в стороны под прозрачным топом
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Засвет дня: увесистая грудь бразильской модели Аны Браги разъехалась в стороны под прозрачным топом 

WMJ.ru 3 часа назад
Фото: WMJ.ru
36-летняя бразильская модель Ана Брага никогда не стесняется при выборе одежды, в жару надевая на себя минимум ткани.
Однако на минувших выходных во время шопинга в Лос-Анджелесе Ана Брага превзошла саму себя. Она практически полностью обнажила свою увесистую грудь, прикрыв ее лишь прозрачным топом-кольчугой. Под невесомой тканью можно заметить огрехи маммопластики, сделанной Браге — соски модели разъехались в разные стороны и смотрят кто куда.
Впрочем, Ану Брагу откровенный наряд совсем не смущал — она наслаждалась возможностью приблизить загар верхней половины тела к загару стройных ног. А после пришла домой и посмотрела финальный матч ЧМ-2018 в России, не забыв порадовать поклонников «спортивным» портретом в Instagram.
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Фото:Instagram, East News / MEGA
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