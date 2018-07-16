Засвет дня: увесистая грудь бразильской модели Аны Браги разъехалась в стороны под прозрачным топом

36-летняя бразильская модель Ана Брага никогда не стесняется при выборе одежды, в жару надевая на себя минимум ткани.

Однако на минувших выходных во время шопинга в Лос-Анджелесе Ана Брага превзошла саму себя. Она практически полностью обнажила свою увесистую грудь, прикрыв ее лишь прозрачным топом-кольчугой. Под невесомой тканью можно заметить огрехи маммопластики, сделанной Браге — соски модели разъехались в разные стороны и смотрят кто куда.

Впрочем, Ану Брагу откровенный наряд совсем не смущал — она наслаждалась возможностью приблизить загар верхней половины тела к загару стройных ног. А после пришла домой и посмотрела финальный матч ЧМ-2018 в России, не забыв порадовать поклонников «спортивным» портретом в Instagram.

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Фото:Instagram, East News / MEGA