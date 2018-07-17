Полосатый принт: Носить или нет одежду в полоску?

Полоска, один из старейших принтов, который не теряет актуальность по сей день. Появившись во времена древнего Египта, она дожила до наших дней и до сих пор мелькает на подиумах и в стрит-стайл отчетах. Многие звезды отдают ей предпочтение, и регулярно создают достойные подражанию образы. Полосатый принт: Носить или нет одежду в полоску?Стоит признать, что Меган Маркл, хоть и может похвастаться идеальным вкусом в одежде, но все же не придумывает ничего нового. Меган умело использует все известные модные заповеди, что и возводит её в ранг it-girls. Очередное подтверждение тому — появление герцогини Сассекской на финале теннисного турнира Уимблдон в рубашке Ralph Lauren в вертикальную полоску.

Полоска не всегда была в списке мастхэвов. В Средние века

полосатые вещи были атрибутом представителей социального дна — каторжников,

женщин легкого поведения, еретиков, клятвопреступников и неверных жен. Таким образом маркировали всех непорядочных граждан. Порядочные, в свою очередь, старались всеми

силами избегать полосатых вещей, считая их очередными проделками темной силы и признаками хаоса. Это обусловлено еще и тем, что людям Средневековья было

сложно воспринимать изображения на плоскости и у них плохо получалось фокусировать

взгляд на полосках. Мы, конечно, куда лучше воспринимаем полосатые принты, но вот прежнее ощущение маргинальности полосок нас не оставило. Признайтесь, что у многих вещи в горизонтальную полоску продолжают ассоциироваться с заключенными

или, в крайнем случае, с Битлджусом?

Начиная с эпохи Возрождения, репутация полоски в обществе меняется в лучшую сторону. Начинается всё с платьев и камзолов аристократии, также продвижением

полосатой моды занимается Мария-Антуанетта — икона стиля Франции 18 века. Окончательно

полоска обосновывается на новых позициях после рождения полосатого американского

флага и Великой Французской Революции, когда её сподвижники носили полосатые

одежды в знак своего патриотического настроения. Темная история полоски отошла

на задний план, открывая ей в путь в основы модных постулатов. Большую роль в популяризации полосок сыграли моряки и Коко Шанель . Во время Первой Мировой

Войны полосы газет пестрели фотографиями отважных моряков в тельняшках, которые

позднее Шанель ввела в моду, сделав их частью базового женского гардероба. Шанель

часто использовала полосатый принт в своих творениях, в её коллекциях можно

было найти не только тельняшки, но и полосатые твидовые жакеты, юбки и платья.

Полоска, несомненно, культовый принт, но в создании полосатых

образов есть свои подводные камни. Известно, что горизонтальная полоска

визуально добавит вам несколько лишних сантиметров в объеме, в то время как вертикальная вытянет фигуру и сделает вас стройнее. Выбор ширины полосок тоже

во многом зависит от вашей фигуры: тонкие полоски подойдут обладательницам пышных форм, а стройным девушкам широкие. Фанатам полоски советуют не перегибать

палку и не стремиться облачаться в полосатый принт с ног до головы. К счастью, полоска

отлично смотрится со всеми цветами, которые существуют в палитре и не менее

хорошо сочетается с другими принтами. Если все же хочется максимально

полосатого образа, то попробуйте сочетать те же горизонтальные полоски с вертикальными.

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