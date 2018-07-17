Полоска, один из старейших принтов, который не теряет актуальность по сей день. Появившись во времена древнего Египта, она дожила до наших дней и до сих пор мелькает на подиумах и в стрит-стайл отчетах. Многие звезды отдают ей предпочтение, и регулярно создают достойные подражанию образы. Полосатый принт: Носить или нет одежду в полоску?Стоит признать, что Меган Маркл, хоть и может похвастаться идеальным вкусом в одежде, но все же не придумывает ничего нового. Меган умело использует все известные модные заповеди, что и возводит её в ранг it-girls. Очередное подтверждение тому — появление герцогини Сассекской на финале теннисного турнира Уимблдон в рубашке Ralph Lauren в вертикальную полоску.
Полоска не всегда была в списке мастхэвов. В Средние века
полосатые вещи были атрибутом представителей социального дна — каторжников,
женщин легкого поведения, еретиков, клятвопреступников и неверных жен. Таким образом маркировали всех непорядочных граждан. Порядочные, в свою очередь, старались всеми
силами избегать полосатых вещей, считая их очередными проделками темной силы и признаками хаоса. Это обусловлено еще и тем, что людям Средневековья было
сложно воспринимать изображения на плоскости и у них плохо получалось фокусировать
взгляд на полосках. Мы, конечно, куда лучше воспринимаем полосатые принты, но вот прежнее ощущение маргинальности полосок нас не оставило. Признайтесь, что у многих вещи в горизонтальную полоску продолжают ассоциироваться с заключенными
или, в крайнем случае, с Битлджусом?
Начиная с эпохи Возрождения, репутация полоски в обществе меняется в лучшую сторону. Начинается всё с платьев и камзолов аристократии, также продвижением
полосатой моды занимается Мария-Антуанетта — икона стиля Франции 18 века. Окончательно
полоска обосновывается на новых позициях после рождения полосатого американского
флага и Великой Французской Революции, когда её сподвижники носили полосатые
одежды в знак своего патриотического настроения. Темная история полоски отошла
на задний план, открывая ей в путь в основы модных постулатов. Большую роль в популяризации полосок сыграли моряки и Коко Шанель. Во время Первой Мировой
Войны полосы газет пестрели фотографиями отважных моряков в тельняшках, которые
позднее Шанель ввела в моду, сделав их частью базового женского гардероба. Шанель
часто использовала полосатый принт в своих творениях, в её коллекциях можно
было найти не только тельняшки, но и полосатые твидовые жакеты, юбки и платья.
Полоска, несомненно, культовый принт, но в создании полосатых
образов есть свои подводные камни. Известно, что горизонтальная полоска
визуально добавит вам несколько лишних сантиметров в объеме, в то время как вертикальная вытянет фигуру и сделает вас стройнее. Выбор ширины полосок тоже
во многом зависит от вашей фигуры: тонкие полоски подойдут обладательницам пышных форм, а стройным девушкам широкие. Фанатам полоски советуют не перегибать
палку и не стремиться облачаться в полосатый принт с ног до головы. К счастью, полоска
отлично смотрится со всеми цветами, которые существуют в палитре и не менее
хорошо сочетается с другими принтами. Если все же хочется максимально
полосатого образа, то попробуйте сочетать те же горизонтальные полоски с вертикальными.
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