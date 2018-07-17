Что такое urban minimalism и почему он популярен

Модный словарь: что такое urban minimalism и почему он стал популярен

Большой город диктует свои правила! Держать в небольших квартирах огромное скопление вещей практически невозможно, а выглядеть стильно и попадать в тренды хочется всегда. Выход из ситуации — борьба с консьюмеризмом и обращение к умному гардеробу в стиле urban minimalism. Что же это за заветный стиль такой и что нужно об этом знать — разбираемся в этом материале!

Urban minimalism пришел на смену слишком прагматичному и неинтересному (но только на первый взгляд) нормкору. Этот стиль очень функциональный, чистый и простой, предполагает одежду с минимумом деталей.

Основные принципы urban minimalism:

Минималистичная (на удивление, да?) цветовая палитра.

Универсальность! Да-да, сезонные тренды тут практически отвергаются.

Взаимозаменяемость и легкая сочетаемость. Все вещи в гардеробе, составленном по правилам этой стилистики, могут быть скомбинированы между собой.

Функциональность. Долой неудобную обувь и неуместные платья!

Для формирования минималистичного гардероба на сезон тебе понадобятся 15-20 базовых вещей, которые ты можешь разбавлять от силы пятью сезонными трендами. Такой прием идеально подходит тем девушкам, которые хотят быть стильными практически без усилий. Кстати, необязательно быть гуру в сфере моды, чтобы собрать правильный базовый гардероб в стиле «урбан».

Итак, что должно входить в капсулу?

Во-первых, сразу поясним, что любой гардероб составляется по формуле «"Низы" + "верхи" + верхняя одежда + аксессуары». В последнюю категорию входят очки, сумки, обувь, пояса, серьги, кольца и т. д. Для оптимальной базы на лето достаточно иметь 2-3 простые футболки. Это могут быть как чисто белые, так и с принтами, этим летом популярны еще кроп-топы простого силуэта. Также можно приобрести 1-3 рубашки. В их число должны входить классическая белая, которая может быть как приталенного силуэта, так и oversize, менее строгая цветная рубашка в полоску или же блуза темного оттенка. Классический вариант — голубая рубашка в тонкую полоску. Такой верх будет отлично сочетаться как с джинсами, так и с юбками, к тому же, например, белая рубашка отлично работает в паре с трендовой юбкой.

Кстати, сочетание простого базового верха с трендовым низом — один из примеров функциональности стиля urban, формула работает и в обратную сторону.

Некоторые модницы вносят в список мастхэвов базового гардероба еще и топы в бельевом стиле. Такой верх работает как в паре с классическими джинсами, так и, например, с брючным костюмом или даже шортами. Комбинируя топ с разными по стилистике вещами, можно получить образ в романтическом стиле, в стиле гранж или же строгий офисный аутфит с легкой ноткой сексуальности.

Теперь переходим к платьям. Достаточно иметь в гардеробе несколько базовых. Например, для лета идеальным вариантом будет платье-рубашка нейтрального цвета, а также аккуратное мини-платье (не обязательно черное) и платье-туника, которое ты сможешь при необходимости носить со скинни-джинсами или даже юбкой из денима.

Кстати, о дениме! Total denim образы исключительно популярны у любительниц стиля urban. Рубашка и низ (юбка или джинсы) могут быть как одного оттенка, так и разных.

Также в базу входят брюки-чинос или шорты-бермуды. Они, как правило, хорошо смотрятся на девушках с любым типом фигуры, а сочетаются и с рубашками, и с топами, и с классическими футболками.

Переходим к верхней одежде. Летом это может быть легкий хлопковый или кашемировый кардиган. Популярны также жакеты в вертикальную полоску или синего и серого цветов. В северных широтах не обойтись без косухи, легкого тренча (тут можно поэкспериментировать с цветом и купить, например габардиновый канареечный плащ) и джинсовки oversize. Приталенные джинсовки, конечно, тоже могут быть в твоем гардеробе, если ты не относишься к девушкам с типом фигуры «яблоко».

Базовый набор аксессуаров мало чем отличается летом и зимой. Для полного счастья нужны:

— вместительная сумка-шоппер (светлая летом и темная зимой);

— стильная кросс-боди базового оттенка, подойдет хаки, бургунди, цвет мокрого асфальта или же молочный;

— небольшой яркий клатч;

— классический тоут среднего размера.

Что же касается обуви, то понадобятся:

— белые кеды или кроссовки;

— черные босоножки на устойчивом каблуке;

— сандалии или мюли нейтрального оттенка на небольшом каблуке;

— босоножки на плоском ходу для повседневного ношения;

— эспадрильи или лоферы.

Собрав свою идеальную базу, можно выглядеть стильно в любой ситуации. И вполне обойтись без вещей сложного кроя, супер ярких оттенков и экспериментов со стилем.