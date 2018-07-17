Неопрятная Кристен Стюарт

Американская актриса Кристен Стюарт (Kristen) вновь вызвала шквал критики в свой адрес, который касается её неопрятного вида.

Дело в том, что папарацци не так давно засняли актрису на одной из улиц Лос-Анджелеса, когда она выходила из-салона. Кристен сфотографировали в шортах, которые были настолько короткими, что под ними было видно нижнее белье девушки. Стоит отметить, что трусы у звезды «Сумерек» были явно мужскими. Свой необычный образ Кристен дополнила укороченной полосатой футболкой, кроссовками и длинными носками.

К слову, имя девушки входит в список самых неопрятных звёзд Голливуда. Но, видимо, Кристен это мало волнует, даже на светских мероприятиях девушка может не стесняясь снять свои туфли и пройтись по ковровой дорожке босиком.