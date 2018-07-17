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72-летняя Шер обнажила грудь на премьере «Mamma Mia!-2
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72-летняя Шер обнажила грудь на премьере «Mamma Mia!-2 

WDay.ru 55 минут назад
Фото: WDay.ru
Лондонский показ собрал многих звезд, но легендарная певица затмила всех.
В Лондоне прошел премьерный показ второй части американского мюзикла «Mamma Mia!». На красную дорожку вышел весь звездный состав фильма: Мерил Стрип, Лили Джеймс, Аманда Сейфрид… Но Шер на восьмом десятке лет легко перетянула на себя все внимание. Она появилась перед фотографами в широких черных брюках-трубах и абсолютно прозрачном боди, которое ничуть не скрывало грудь звезды.
Впрочем, для звезды, которая спокойно может выйти на сцену в голом купальнике, такой наряд кажется даже скромным. Может, кого-то Шер тем самым и шокировала, но поклонники-то знают, что певица и не на такое способна. Например, о личной жизни звезда любит шутить, что «мужчин у нее было чуть меньше, чем у Клеопатры». Неудивительно, ведь даже в своем возрасте выглядит она превосходно, и вполне способна вызвать интерес у мужчин.
Сама Шер о своих секретах красоты рассказывает с удовольствием. Она бегает, много ходит пешком, пять раз в неделю ходит в спортзал и ежедневно стоит в планке по 5 минут. Общаясь с подписчиками в Твиттере, Шер пишет, что не ест ветчину и красное мясо, всему этому предпочитая вегетарианские продукты.
Ну и разумеется, ее неповторимый стиль тоже играет свою роль, неизменно восхищая поклонников. Впрочем, другие звезды на премьере тоже не разочаровали: ни одного модного провала.
Лили Джеймс покорила присутствующих белым пышным «платьем невесты», Аманда Сейфрид продемонстрировала фигуру в узком ассиметричном пиджаке с цветочной аппликацией, а 69-летняя Мерил Стрип удивила ярким, пусть и весьма закрытым, нарядом. Эти и другие образы звезд с показа фильма — в нашей фотогалерее.
Лили Джеймс. Больше фото — по стрелке
Аманда Сейфрид
Мерил Стрип
Джессика Кинан Винн
Джорджия Тоффоло
Жасмин Валиа
Кристин Барански
Куш Джамбо
Лидия Брайт
Ферн Мак-Канн
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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