Adidas к 2024 году будет использовать в своей продукции только переработанный пластик

ВАШИНГТОН, 17 июля. / ТАСС /. Компания Adidas, которая специализируется на производстве спортивной одежды, обязалась к 2024 году использовать в своей продукции только переработанные полимерные соединения типа пластика. Об этом в понедельник сообщил телеканал CNN

Adidas собирается прекратить применение так называемого первичного пластика, к которому принадлежит в том числе и синтетическое полиэфирное волокно, знакомое всем по названию полиэстер. Этот материал используется практически во всей продукции производителя — от футболок и до спортивных топов. Он очень легкий и популярен благодаря тому, что быстро высыхает.

Компания также планирует с 2018 года прекратить использовать «первичный пластик» в своих офисах, магазинах, складских помещениях и базах. Данный шаг приведет к ежегодной экономии пластика в размере около 40 т. Как отмечает CNN, модели корпорации из коллекции весна-лето 2019 года будут содержать около 41% переработанного полиэфира.

Adidas ожидает рост продаж своей обуви марки Parley, сшитой с использованием пластиковых отходов, которые были перехвачены прежде, чем попали в океан. Несмотря на то, что эти модели по-прежнему занимают лишь небольшую долю в продажах компании, ее эксперты прогнозируют, что уже в этом году реализуют до 5 млн пар по сравнению с 1 млн в 2017 году.

Как отмечает телеканал, таким образом компания с одной стороны присоединяется к международной борьбе с пластиком, а с другой — «включается в гонку за более конкурентоспособную продукцию».

Борьба с пластиком

Ранее от пластика, а именно пластиковых соломинок для холодных напитков отказались кофейни Starbucks , сеть гостиниц компании Hyatt. Компания-владелец сети ресторанов быстрого питания McDonald's также изучает возможность полного отказа от таких соломинок во всех 14 тыс. ресторанов по всему миру, а в сети ресторанов Burger King заявили о намерении к 2025 году перерабатывать всю упаковку, используемую в заведениях питания на территории Великобритании. Шведская корпорация IKEA также отказывается от пластика.

Руководители этих фирм заявляют, что они реагируют таким образом на призывы экологов, обращающих внимание на то, что применение пластмассы в упаковке наносит серьезный ущерб окружающей среде. По данным экологической группы Ocean Conservancy, ежегодно в Мировой океан попадает 8 млн т пластиковых отходов.

Движение за отказ от пластмассовых соломинок началось в 2015 году, когда в интернете появилось видео с крупной морской черепахой, в носовой полости которой торчали такие соломинки. Одними из первых меры против загрязнения предприняли власти Сиэтла (штат Вашингтон): в начале июля они ввели запрет на использование пластиковых трубочек и столовых приборов и установили штраф в размере $250 за нарушение запрета. Ранее, по данным информационного агентства Associated Press, от подобного рода столовых приборов и трубочек отказались в городе Малибу (штат Калифорния) и Майами-Бич (штат Флорида). В мае американские СМИ сообщили, что законопроект, предполагающий введение такого же ограничения, рассмотрят в городском совете Нью-Йорка.

По сведениям СNN, применение пластмассы во всем мире за последние полвека увеличилось в 20 раз и, как ожидается, удвоится за ближайшие 20 лет. Материал считается дешевым и практичным, но мировое сообщество, отмечает телеканал, все больше осознает огромные экологические затраты, к которым он приводит.

Исследования показывают, что к 2050 году общий вес пластика, попавшего в Мировой океан, превысит массу всей обитающей в нем рыбы. В мировом масштабе лишь 14% пластика отправляется на переработку. При этом аналогичный показатель у бумаги равен 58%, а у железа и стали он доходит до 90%.