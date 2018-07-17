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Пестрая юбка, полупрозрачный топ и кеды: жаркий полдень Дакоты Джонсон в Нью-Йорке
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Пестрая юбка, полупрозрачный топ и кеды: жаркий полдень Дакоты Джонсон в Нью-Йорке 

Harper’s Bazaar 2 часа назад
Фото: Harper’s Bazaar
Любите ли вы винтаж так, как любит его дакота Джонсон, которая умеет находить вещи в стиле ретро даже в самых свежих коллекциях. Так, акаунне папарацци поймали актрису в объективы, когда та покидала The Greenwich Hotel, отправляясь наланч с сестрой в один ресторанов в Китайском квартале. Выбор Дакоты для городских дел — пестрая юбка в принтах как из бабушкиного сундука, полупрозрачный топ поверх кружевного лифа и олдскульные белые кеды. Плюсуйте сумку под мышкой и темные очки — и вы, как Дакота, готовы к жаркому дню в каменных джунлах!
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