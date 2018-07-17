Как выглядят кеды из новой совместной коллекции J. W. Anderson Х Converse

Бренд Джонатана Андерсона в четвертый раз переосмысливает классические кеды легендарной марки Converse. Теперь — в совместной капсуле с говорящим названием Toy, идеально подходящим для яркой, похожей на игрушечную коллекции обуви всех цветов радуги. Созданные по мотивам керамики американского художника Рона Нейгла кеды Chuck Taylor All-Star теперь покрыты кожаной глазурью, раскрашены в технике градиент и снабжены полупрозрачной подошвой и махровыми шнурками.

Модель high представлена в оранжевом и темно-зеленом цвете, а low — в розовом и фиолетовом. Встречайте новинки 19 июля в pop-up-корнере Toy Gallery по цене от 140 до 150 долларов.