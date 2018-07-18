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Модные тенденции: 6 пар женственных кед на лето
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Модные тенденции: 6 пар женственных кед на лето 

Fraufluger.ru 1 час назад
Фото: Fraufluger.ru
Во времена повальной моды на спортивный стиль кеды являются обязательной частью наших гардеробов. С ними можно создавать любые образы, которые только придут в голову, от женственных и до более официальных. При покупке такой обуви не стоит ограничиваться погодными рамками, сейчас можно легко найти те кеды, которые идеально впишутся в любой сезон. Модные тенденции: 6 пар женственных кед на летоСвою первую порцию славы кеды получили в 1917 году. Маркус
Конверс основал свою компанию по производству обуви Converse Rubber Shoe
Company еще в 1908 году, но лишь спустя десять лет сделал ставку на создание
обуви для баскетболистов — кеды Converse All Stars.
Появление «конверсов» оценил баскетболист Чак Тэйлор, который возвел эти кеды в  статус культовых, увеличил продажи и усовершенствовал их. Именно благодаря
Тэйлору на кедах Converse появились круглые нашивки сбоку, которые служили для защиты
лодыжек.
Естественно, Converse
не были единственными кедами на рынке спортивной обуви. В 1955 году мир увидел кеды OKBasketball от  японского бренда Onitsuka Tiger, ныне известного как Asics. Кеды обладали уникальной
подошвой, которая была сделана по образу щупалец у осьминогов — это обеспечивало
сцепление кед с площадкой. В СССР, несмотря на тотальный дефицит, кеды также
были в ходу. Одной из наиболее популярных и желанных марок во времена Советского
Союза, были кеды «Два мяча». Они создавались в тандеме с Китаем и заметно отличались
по качеству от кед местного производства.
Комфорт и практичность кед признали не только спортсмены, но  и люди далекие от мира профессионального спорта. Актер Джеймс Дин появился в  кедах на фотосессии для журнала, а кумир грандж-молодежи Курт Кобейн не  расставался с парой Converse.
В Советском Союзе кеды считались атрибутом думающей и прогрессивной молодежи, в  них ходили деятели искусства, музыканты и актеры. Сейчас эта культовая обувь,
покинувшая пределы спортплощадок, служит помощниками для создания стильных
образов на любой вкус. Читайте также: 31 пара обуви, на которую можно и нужно тратить деньги Модные тренды: обувь, которая популярна этим летом
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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