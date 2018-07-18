Модные тенденции: 6 пар женственных кед на лето

Во времена повальной моды на спортивный стиль кеды являются обязательной частью наших гардеробов. С ними можно создавать любые образы, которые только придут в голову, от женственных и до более официальных. При покупке такой обуви не стоит ограничиваться погодными рамками, сейчас можно легко найти те кеды, которые идеально впишутся в любой сезон. Модные тенденции: 6 пар женственных кед на летоСвою первую порцию славы кеды получили в 1917 году. Маркус

Конверс основал свою компанию по производству обуви Converse Rubber Shoe

Company еще в 1908 году, но лишь спустя десять лет сделал ставку на создание

обуви для баскетболистов — кеды Converse All Stars.

Появление «конверсов» оценил баскетболист Чак Тэйлор, который возвел эти кеды в статус культовых, увеличил продажи и усовершенствовал их. Именно благодаря

Тэйлору на кедах Converse появились круглые нашивки сбоку, которые служили для защиты

лодыжек.

Естественно, Converse

не были единственными кедами на рынке спортивной обуви. В 1955 году мир увидел кеды OKBasketball от японского бренда Onitsuka Tiger, ныне известного как Asics. Кеды обладали уникальной

подошвой, которая была сделана по образу щупалец у осьминогов — это обеспечивало

сцепление кед с площадкой. В СССР, несмотря на тотальный дефицит, кеды также

были в ходу. Одной из наиболее популярных и желанных марок во времена Советского

Союза, были кеды «Два мяча». Они создавались в тандеме с Китаем и заметно отличались

по качеству от кед местного производства.

Комфорт и практичность кед признали не только спортсмены, но и люди далекие от мира профессионального спорта. Актер Джеймс Дин появился в кедах на фотосессии для журнала, а кумир грандж-молодежи Курт Кобейн не расставался с парой Converse.

В Советском Союзе кеды считались атрибутом думающей и прогрессивной молодежи, в них ходили деятели искусства, музыканты и актеры. Сейчас эта культовая обувь,

покинувшая пределы спортплощадок, служит помощниками для создания стильных

образов на любой вкус. Читайте также: 31 пара обуви, на которую можно и нужно тратить деньги Модные тренды: обувь, которая популярна этим летом