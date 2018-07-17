В плену блеска: как декорировать платье цепочками со стразами

Вам потребуется:

платье цепочки со стразами (Rayher) термоаппликатор для стразов (Hotfi x-Applikator от Rayher) кристаллы (Swarovski) ювелирные ножницы прозрачные нитки (Gutermann) портновские булавки игла проутюжильник меловой карандаш масштабная линейка сантиметровая лента стилет для точечной фиксации (Clover)

Шаг 1 Определить желаемую длину цепочек и расстояние между ними. Поставить соответствующие метки меловым карандашом. Здесь расстояние между цепочками равно 1,5 см.

Шаг 2 Укоротить цепочки до желаемой длины с помощью ювелирных ножниц.

Шаг 3 Иглу с прозрачной ниткой вколоть с изнаночной стороны. На конце нитки сделать узел и несколько раз обшить первый страз в цепочке.

Шаг 4 Цепочки приколоть к платью вдоль рельефных швов лифа и юбки.

Шаг 5 Каждый страз обшить прозрачными нитками, в конце нитку закрепить узлом.

Шаг 6 Кристаллы расположить в желаемых местах, используя стилет для точечной фиксации.

Шаг 7 Каждый кристалл закрепить на платье с помощью термоаппликатора. В конце кристаллы аккуратно проутюжить с изнаночной стороны через проутюжильник в течение 15 секунд.

Источник и фото: Burda 7/2018