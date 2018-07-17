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В плену блеска: как декорировать платье цепочками со стразами
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В плену блеска: как декорировать платье цепочками со стразами 

BurdaStyle.ru 2 часа назад
Фото: BurdaStyle.ru
Вам потребуется:
платье цепочки со стразами (Rayher) термоаппликатор для стразов (Hotfi x-Applikator от Rayher) кристаллы (Swarovski) ювелирные ножницы прозрачные нитки (Gutermann) портновские булавки игла проутюжильник меловой карандаш масштабная линейка сантиметровая лента стилет для точечной фиксации (Clover)
Шаг 1  Определить желаемую длину цепочек и расстояние между ними. Поставить соответствующие метки меловым карандашом. Здесь расстояние между цепочками равно 1,5 см.
Шаг 2  Укоротить цепочки до желаемой длины с помощью ювелирных ножниц.
Шаг 3  Иглу с прозрачной ниткой вколоть с изнаночной стороны. На конце нитки сделать узел и несколько раз обшить первый страз в цепочке.
Шаг 4  Цепочки приколоть к платью вдоль рельефных швов лифа и юбки.
Шаг 5  Каждый страз обшить прозрачными нитками, в конце нитку закрепить узлом.
Шаг 6  Кристаллы расположить в желаемых местах, используя стилет для точечной фиксации.
Шаг 7  Каждый кристалл закрепить на платье с помощью термоаппликатора. В конце кристаллы аккуратно проутюжить с изнаночной стороны через проутюжильник в течение 15 секунд.
Источник и фото: Burda 7/2018
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