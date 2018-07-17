Светлана Светличная: «Я позитивная, добрая, счастливая и отзывчивая»

Актриса Светлана Светличная и по сей день остается одной из самых обаятельных и привлекательных актрис отечественного кино. Неподражаемый шарм, чувство вкуса — все это выделяет звезду на любом мероприятии. WomanHit.ru встретился со Светланой Афанасьевной во время очередного светского раута и узнал последние новости из жизни заслуженной артистки.

— Светлана Афанасьевна, выглядите потрясающе. Подскажите, как вам удается поддерживать себя в форме. Считаете каждую калорию?

— Я не слежу специально за калориями, но если вдруг какая-то вещь надевается туго, значит, надо сбрасывать. Сейчас я избавилась от лишних двух килограммов, которые накопила за зиму. То есть я просто мало ем, не ужинаю после шести вечера. Другое дело, что для этого нужна сила воли, и она у меня есть. Причем я если даже увижу платье на размер меньше моего, которое мне понравилось, и у меня при этом есть деньги, я для этого платья сброшу килограммы. Сброшу и обязательно выйду в нем куда-нибудь, чтобы радоваться жизни. Правда, торты, наверное, все-таки есть не буду. Потому что, когда мне было 18 лет, я могла есть все, как Люся Гурченко, а сейчас уже нет.

— Вы также рассказывали, что любите путешествовать. А местную экзотическую кухню пробуете?

— Да, я, например, лягушек ела. Мне сказали, что это просто такой цыпленок. Я съела и попросила еще — так мне понравилось. А потом мне сообщили: это и есть лягушачьи лапки. (Улыбается.) Кстати, самое вкусное мясо, которое я пробовала, это крокодилье. Ела его в Мексике.

— А русские деликатесы любите: икру красную, черную?..

— Икру я не ем. Я ее в советское время объелась: и красной, и черной. В советские времена в магазинах стояли бочки с красной и черной икрой, и у нас всегда в доме была икра. Мы хорошо жили. Да и сейчас я в принципе в магазинах на цены не особо смотрю: если есть настроение что-то купить — покупаю. Мне Собянин добавил к пенсии 30 тысяч рублей за звание. Больше, чем у меня было до этого. А красивых женщин он любит. Все заслуженные артисты до конца жизни теперь будут получать плюс 30 тысяч рублей.

— Многие артисты признаются, что из-за возраста в кино зовут редко. А вас часто приглашают сниматься?

— Меня зовут, но я не хочу. Мне уже неинтересно. И в театры зовут, не буду говорить в какие. Но я человек свободный.

— Все знают про ваше увлечение: вы собираете и сами создаете шляпы. Коллекция по-прежнему пополняется?

— Пополняется, но я и раздариваю. Я очень много дарю, причем у меня есть и мужские шляпы. Я покупаю головные уборы в магазинах по всему миру. Даже не смотрю порой на цену. Помню, в Венгрии я купила шляпку, которой вообще ни у кого в России не было. Но я отдала за нее все суточные. И никогда об этом не жалела. Я эту шляпку потом подарила своей невестке. Когда она выходила замуж за моего старшего сына Алексея, я сказала: «Оля, вот к платью из крепдешина красная шляпка». Платье было такое в африканском стиле, как балахон. Сочетание получилось красивым.

— А кого еще в последнее время осчастливили своими модными подарками?

— Недавно приехала ко мне моя внучка Маша и сказала, что они с подругой едут в Турцию. «Твоя тезка, между прочим», — добавила она. Я спросила, какой она комплекции; внучка ответила, что она даже меньше меня. И вот я наткнулась на красное платьице, такое в стиле Кармен, и решила ей подарить. И потом моя тезка позвонила и сказала, что чувствует положительную энергию: «Светлана Афанасьевна, большое спасибо! У вас такая энергетика!..» Я ей еще и шляпу подарила. Это здорово, что человек будет носить и знать, что это с моей головы. Я даже отдала Александру Васильеву свое дневное платье в коллекцию. Когда видят мои наряды — это одно, но мне еще приятно кому-то дарить, чтобы это платье приносило этому человеку удовольствие.

— А какое-то еще хобби появилось за последнее время?

— Я люблю фотосессии. Это для меня все.

— Если бы пригласили сняться в стиле ню или купальнике, как это делали некоторые зарубежные звезды, согласились бы?

— Ну зачем? Всему свое время.

— Лето — традиционный дачный сезон. А у вас есть дача?

— У меня нет дачи, к сожалению. Если бы мы успели с Владимиром Сергеевичем Ивашовым построить дачу, я была бы не здесь, а в огороде.

— Но вы при этом неоднократно говорили, что любите цветы. То есть сами их не выращиваете?

— Я очень часто получаю цветы, причем разные. Больше всего я люблю сирень, потому что она расцветает в мае, когда у меня день рождения. А еще люблю розы. Могу радоваться ромашкам, которые растут рядом. У меня двойственное отношение к цветам: я их люблю, но когда ты их срываешь, то тем самым укорачиваешь им жизнь. Кстати, дома у меня цветы в горшках почему-то стали часто цвести. Причем я не знаю даже названий этих цветов. Это какие-то редкие экземпляры. Просто у меня к ним отношение как к живому существу. И поэтому я их поливаю и говорю: «Сейчас попьете». Я знаю, что у цветов колоссальная память. Если подключить их к специальному устройству, которое улавливает энергию, то на экране видно, что цветы запоминают человека и реагируют на его энергетику. И у каждого человека своя энергетическая шкала: один заходит со злобой — показатели зашкаливают, а когда заходит хороший человек, вроде меня, то она, шкала, очень спокойная. Так вот, я позитивная, добрая, счастливая и отзывчивая.