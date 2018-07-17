Как правильно стирать черные вещи

Возможно, на черной одежде загрязнения и менее заметны, чем на любой другой, но в вопросах стирки она привередлива: черный легко превращается в «застиранный серый», появляются катышки и потертости. Для того, чтобы уберечь свое маленькое черное платье от такой незавидной судьбы, внимательно изучите этот несложный свод правил!

Чем стирать черные вещи

Прежде чем переходить непосредственно к стирке, стоит определиться с инструментарием. Многие по лености используют для стирки черной одежды обычные порошки, которые предназначены для цветного белья. К сожалению, состав такого порошка беспощаден к черному и безжалостно вымывает краситель из волокон, что со временем и приводит к появлению белесых пятен.

Не поленитесь купить специальный порошок, а лучше даже гель (он легче вымывается и не оставляет на черном разводов) для стирки черных вещей. Это верный способ продлить жизнь любимой одежде.

Как стирать черные вещи вручную

Все мы прекрасно знаем, что при стирке главную роль играет все же не цвет вещи, а состав материала. Поэтому в первую очередь изучите ярлык или правила стирки конкретной ткани, если ярлыка не имеется, и отталкивайтесь от рекомендаций. Мы же сейчас сосредоточимся на моментах, существенных для сохранения черного цвета.

1. Во-первых, если вы стираете вручную, будьте осторожны с температурой: стиральная машина выставляет ее автоматически, а вот вы можете легко ошибиться. Оптимальная температура составляет 40 градусов, но ничего страшного, если она будет ниже, главное не выше. И помните, чем деликатнее и тоньше ткань, тем ниже должна быть температура воды.

2. Если имеются сильные загрязнения, перед стиркой используйте пятновыводитель, главное, чтобы в нем не содержалось отбеливающих компонентов.

3. Черные вещи при ручной стирке нужно выполаскивать особенно тщательно, потому что моющие средства, оставшись в волокнах, при высыхании непременно проявятся налетом или разводами.

4. Изделия из шерсти, кашемира, шелка и вообще деликатных тканей нельзя выкручивать, поэтому будьте максимально бережны.

Как стирать черные вещи в стиральной машине

Если вы решили постирать черные вещи в машинке, прежде всего убедитесь, что это вообще можно делать! Если машинная стирка допустима, соблюдайте следующие рекомендации.

1. Если вы впервые собираетесь постирать вещь, стоит проверить, не линяет ли она. Намочите с изнанки участок и потрите его белой тряпочкой: если на ней не останется никаких следов, скорее всего, краситель надежный.

2. Выверните изделия наизнанку, застегнув все имеющиеся пуговицы и застежки. Во время стирки моющие средства в первую очередь контактируют с внешней поверхностью, поэтому, выворачивая вещь, мы дополнительно оберегаем лицевую сторону изделия.

3. Не загружайте барабан полностью! Это, к слову, универсальное правило: качество стирки, выполаскивания и отжима будет выше, если оставить барабан наполовину пустым.

4. Не стирайте черные и цветные вещи вместе, даже если вы уверены, что ни те, ни другие не линяют.

5. Если вы сомневаетесь, на каком режиме стирать черные вещи, отталкивайтесь опять же от состава: шерсть, кружево, шелк и другие деликатные ткани потребуют деликатного же режима, а хлопок, лен, деним вполне можно стирать на обычном режиме. В любом случае, температура ни в коем случае не должна быть выше 40 градусов.

Как сохранить черный цвет ткани дольше

Есть несколько способов, которые позволят сберечь первозданный вид вашей одежды как можно дольше:

1. Перед стиркой добавьте 125 мл поваренной соли. Она позволяет сохранить насыщенность новым вещам, и даже отчасти вернуть былую яркость старым.

2. Уксус известен своим свойством закреплять красители. Добавлять одну столовую ложку уксуса на один литр воды и подержите изделие в растворе около получаса. При последнем полоскании добавить кондиционер, чтобы избавиться от запаха.

3. Обычная пищевая сода может нейтрализовать в составе воды хлор, способствующий вымыванию красителей. При стирке просто добавьте в воду 125 мл соды.

Что делать, если черные вещи полиняли

Если у вас есть черная одежда, которая уже пострадала от многочисленных или неудачных стирок, спасти ее еще можно с помощью народных средств и хитростей!

1. Самый простой способ, которым пользуются многие «ленивые» хозяйки: если у вас есть линяющая черная вещь, постирайте ее вместе с той, которая потеряла в цвете — она «поделится» красителем!

2. Крепкая заварка черного чая или кофе — прекрасный натуральный краситель. Добавьте его перед полосканием одежды.

3. Необычный, но действенный способ: возьмите 15-20 г табака, залейте литром кипятка, дождитесь остывания, а затем добавьте настой в воду при стирке. Чтобы избавиться от специфического запаха, обязательно хорошо прополоскайте вещь с добавлением кондиционера.

4. Если народные способы не для вас, в магазинах можно найти недорогие черные красители. Можно без страха использовать их, соблюдая инструкцию, они помогут вернуть цвет.