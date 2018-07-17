Ещё
Французская элегантность: Ванесса Паради оделась просто, но со вкусом
Далее:
Читайте также:
Ещё

Французская элегантность: Ванесса Паради оделась просто, но со вкусом 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Ванесса Паради Фото: Swan GALLET/WWD/REX/FOTODOM.ru  45-летняя актриса, недавно сыгравшая свадьбу с режиссером Самюэлем Беншетри, вовсю наслаждается медовым месяцем. Отдыхать молодожены отправились не на Лазурный Берег, как это водится у звезд, а на север Франции, в Биарриц. С собой они прихватили 16-летнего сына Ванессы Джека Деппа. Комментарий эксперта:
Cтилист-имиджмейкер Дарья Берц*. * Мнение эксперта может не совпадать с позицией журнала.
— Вот что называется настоящая французская элегантность. Наряд, с виду совсем простой, выверен стилистами от кончиков босоножек до ожерелья с фирменным логотипом Chanel (актриса давно рекламирует эту марку). Сочетание простого топа и длинной юбки, комбинация черного и белого — это классика, которая никогда не устаревает.
Teleprogramma.pro: последние новости
Дарья Клюкина интригует свадебными нарядами Анна Хилькевич похвасталась автомобилем за 4 млн рублей Татьяна Навка с дочерью повторили образы тургеневских барышень
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Квитко надела полностью прозрачные брюки23
Звезды, у которых родились дети от суррогатных мам3
Сын Сергея Зверева нашел свою настоящую мать19
Волочкова удивила фанатов обнаженным фото77
Ножки Барби: девушки сходят с ума от нового тренда29
Видео
02:08
Плоский животик: ваши мышцы будут гореть
Красота
00:17
Ани Лорак показала пышную грудь на тренировке
Звёзды
01:59
52-летняя Салтыкова позирует в свадебном платье
Звёзды
04:44
Звезды, своими руками сломавшие карьеры
Звёзды
03:40
Спорные красотки из разных уголков мира
Красота
00:22
Квитко надела полностью прозрачные брюки
Звёзды
10:25
Скрытые таланты знаменитостей
Звёзды
10:47
Знаменитости, так и не получившие образование
Звёзды
01:00
Подписчики Галкина раскритиковали его обед
Звёзды
00:58
Семенович села на шею брату
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение