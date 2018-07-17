Французская элегантность: Ванесса Паради оделась просто, но со вкусом

Ванесса Паради Фото: Swan GALLET/WWD/REX/FOTODOM.ru 45-летняя актриса, недавно сыгравшая свадьбу с режиссером Самюэлем Беншетри, вовсю наслаждается медовым месяцем. Отдыхать молодожены отправились не на Лазурный Берег, как это водится у звезд, а на север Франции, в Биарриц. С собой они прихватили 16-летнего сына Ванессы Джека Деппа. Комментарий эксперта: Cтилист-имиджмейкер Дарья Берц*. * Мнение эксперта может не совпадать с позицией журнала. — Вот что называется настоящая французская элегантность. Наряд, с виду совсем простой, выверен стилистами от кончиков босоножек до ожерелья с фирменным логотипом Chanel (актриса давно рекламирует эту марку). Сочетание простого топа и длинной юбки, комбинация черного и белого — это классика, которая никогда не устаревает.