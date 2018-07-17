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Целлюлит Беллы Хадид
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Целлюлит Беллы Хадид 

Popcake.tv 34 минуты назад
Фото: Popcake.tv
Накануне американскую модель и звезду компании’s Беллу Хадид (Bella) папарацци поймали на одном из пляжей в Малибу, штат Калифорния. Девушка купалась в море и прогуливалась по пляжу в миниатюрном раздельном бикини, дополнив свой образ серьгами и кольцами. Но, внимание журналистов больше привлекало само тело Беллы, а не её внешний вид.
Дело в том, что папарацци удалось заснять крупный план модели, на котором отчётливо были видны недостатки её фигуры: на бёдрах девушки есть небольшой целлюлит. Впрочем, это никак не портит её внешний вид, а даже наоборот, доказывает, что модели с обложки — такие же люди, как и все.
Стоит отметить, что именно такие фотографии, на которых нет ни грамма фотошопа, могут служить отличным примером для многих девушек, которые переживают из-за своей фигуры.
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