Целлюлит Беллы Хадид

Накануне американскую модель и звезду компании’s Беллу Хадид (Bella) папарацци поймали на одном из пляжей в Малибу, штат Калифорния. Девушка купалась в море и прогуливалась по пляжу в миниатюрном раздельном бикини, дополнив свой образ серьгами и кольцами. Но, внимание журналистов больше привлекало само тело Беллы, а не её внешний вид.

Дело в том, что папарацци удалось заснять крупный план модели, на котором отчётливо были видны недостатки её фигуры: на бёдрах девушки есть небольшой целлюлит. Впрочем, это никак не портит её внешний вид, а даже наоборот, доказывает, что модели с обложки — такие же люди, как и все.

Стоит отметить, что именно такие фотографии, на которых нет ни грамма фотошопа, могут служить отличным примером для многих девушек, которые переживают из-за своей фигуры.