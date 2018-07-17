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UNIQLO выпустил футболки с персонажами «Улицы Сезам»: Элмо, Коржиком и Большой Птицей
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UNIQLO выпустил футболки с персонажами «Улицы Сезам»: Элмо, Коржиком и Большой Птицей 

Собака.ru 2 часа назад
Фото: Собака.ru
UNIQLO продолжает сотрудничать с художником KAWS: после одежды с персонажами из комикса Peanuts (в том числе с биглем Снупи), американский представитель поп-арта интерпретировал образы Большой Птицы, Коржика, Элмо и Графа фон Знака из любимой детской телепрограммы «Улица Сезам». Теперь мультяшки живут на белых, черных и розовых футболках, выпущенных для взрослых и для детей, — они уже продаются в магазинах UNIQLO и стоят от 599 до 999 рублей. Напомним, на прошлой неделе японский бренд также рассказал о совместной коллекции с Инес де ля Фрессанж — французской аристократкой и любимицей Карла Лагерфельда, снявшейся едва ли не во всех кампейнах Chanel 1980-х годов. В совместной, десятой по счету коллаборации будет много детских вещей, многие из которых будут точными копиями взрослых моделей.
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