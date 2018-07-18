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UNIQLO запустил коллекцию футболок с героями шоу «Улица Сезам»
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UNIQLO запустил коллекцию футболок с героями шоу «Улица Сезам» 

Собака.ru 1 час назад
Фото: Собака.ru
Магазин одежды UNIQLO анонсировал начало продаж коллекции футболок UT KAWS x SESAME STREET. Новая коллекция появилась в продаже уже 16 июля.
Каждая модель подчеркивает уникальный, эксцентричный взгляд гения современного искусства KAWS на героев детской передачи, популярной по всему миру. В линейке представлены принты с изображениями, узнаваемыми по всему миру и воплощающими дух поп-культуры: с ними обычные футболки превращаются в произведения искусства, отражающие вкусы и индивидуальность своих владельцев.
Идея создания такой коллекции с изображениями любимых героев «Улицы Сезам» — Большой Птицы, Элмо и Коржика — принадлежит самому KAWS. Футболки доступны в 23 дизайнах, которые придутся по вкусу покупателям всех возрастов. Носить их предлагается не только детям: в линейке представлены модели как для взрослых, так и для малышей. Стоимость не превышает 1000 рублей: чем не повод порадовать своего внутреннего ребенка?
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Фото: Архив UNIQLO
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