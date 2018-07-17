Видео: Сара Полсон в образе швейцара (а еще — официантки и Мэрилин Монро!) в новой рекламе Prada

Prada продолжает идти к награде за лучшую короткометражку: после видео «Summer Illusions» с музой Гаспара Ноэ , анонсирующего pre-fall коллекцию, бренд выпустил ролик «Neon Dream» с актрисами Амандой Мерфи и Сарой Полсон . Первая играет таинственную героиню (естественно, в новых осенне-зимних хитах от Prada), а вторая — сразу несколько достойных «Оскара» ролей. Сначала Сара предстает в образе швейцара, наблюдающего в форменной одежде за яркими образами танцовщиц бурлеска, а после сама становится одной из них — надевает парик и белое платье и примыкает к колонне из 11 Мэрилин Монро во главе с дрэг-квин Вайолет Чачки. Над игрой воображения и преображения работал фотограф Вилли Вандерперре. Ранее он снимал «комиксовую» историю Prada, а также фото-рекламу коллекции pre-fall.