Что нужно знать про стиль преппи и как одеваться в 2018

Если вы уже засели за просмотр первого сезона «Сплетницы», ваши мысли давно не покидает тыквенный латте, а мечты лишь об обилии цветной клетки на фоне опавшей листвы, то вы готовы к осени. Именно в этот сезон стиль преппи становится актуальным, и продолжается это, скажем честно, из года в год.

Из истории

«Преппи» происходит от английского слова preparatory. Так в Америке называли частные школы в 40-х годах, в которые ходили дети из богатых семей. Там студентов готовили к поступлению в элитные учебные заведения — так называемую Лигу Плюща: Гарвард , Йель, Браун, Колумбия и некоторые другие. Все эти университеты имеют свои собственные гербы и атрибутику, которую будущие студенты с удовольствием нашивали на свои пиджаки, пуловеры и куртки. Подростки часто миксовали обязательную школьную форму и одежду для занятия лакроссом, гольфом и теннисом — так и зародились основные черты этого стиля: клетка, гербы, полоска. Основными элементами гардероба и по сей день считаются лоферы, поло, галстуки, твидовые жакеты, гольфы и многое другое.

Клетка

Первое, что приходит в голову при мысли о стиле преппи — это, конечно, клетчатая юбка. Ее часто носили с твидовыми жакетами, лоферами или оксфордами и гетрами. Глядя на осеннюю коллекцию Versace, можно с уверенностью сказать, что Донателла получила за домашнее задание «отлично» — все основные элементы стиля соблюдены, да еще замешаны между собой так, что хочется побежать в ближайший ВУЗ и подать документы — лишь бы одеться еще разок в такие наряды. Но успокаиваем тех, кто давно уже попрощался со студенчеством и живет припеваюче взрослой жизнью — в клетчатой юбке спокойно можно появиться и на работе. Короткую юбку можно спокойно заменить на юбку-карандаш или прямые брюки. Особо смелым предлагаем включить в образ сразу несколько трендов — для этого достаточно будет собрать несколько вещей из разной клетки. Например, юбка и жакет могут быть от разных комплектов. А если вы приверженец однотонных синих твидовых жакетов, то надевайте под него жилетку в клетку.

Поло и джемперы с V-образным вырезом

Еще одна неотъемлемая составляющая стиля преппи, подчеркивающая в вас отменный вкус, ум и любовь к практичной, стильной и удобной одежде. В 2018 носим поло с брюками свободного кроя и юбками мини, а джемперы берем на несколько размеров больше и одеваем вместо платья с ботинками на шнурке или daddy sneakers. Из Йеля за такое своеволие нас точно не отчислят, а вот к самым модным жителям города причислить могут.

Жакет

И, конечно, настоящая классика жанра — двубортный жакет из плотной ткани. Для повседневный нарядов такой жакет хорошо смотрится поверх однотонных футболок и джемперов, с джинсами или кожаными брюками. Захватите маленький рюкзак, уложите волосы в лучших традициях Блэр Уолдорф и не забудьте про лоферы или оксфорды на массивной подошве — must have осени и крутая деталь осеннего гардероба.