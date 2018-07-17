Тейлор Свифт в летнюю жару надела ботфорты под цветочное платье

После романтического отпуска с бойфрендом Джо Алвином на Терксе и Кайкосе певица Тейлор Свифт вернулась в Нью-Йорк и… немного замерзла. Иначе как объяснить то, что в летнюю жару она надела высокие ботфорты?! Впрочем, выглядело это замечательно!

Тейлор Свифт

Ботфорты Jimmy Choo цвета кэмел (стоимость в рублях — около 60 тысяч) прекрасно сочетались с легким цветочным платьем Faith Connexion (125 тысяч рублей), которое будто стремилось сползти с ее плеч и выглядело очаровательно небрежным.

В качестве аксессуаров Свифт подобрала оранжевую сумочку на серебряной цепочке и солнцезащитные очки, по цвету перекликавшиеся с обувью. Нюдовый мейкап отлично завершил ее образ.