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25 ультрамодных панам, которые защитят от палящего солнца
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25 ультрамодных панам, которые защитят от палящего солнца 

Собака.ru 1 час назад
Фото: Собака.ru
От 30-градусной жары не спрятаться-не скрыться: кажется, что под палящем солнцем даже соломенные шляпы выгорят дотла. Мы нашли вариант (точнее 25 вариантов!), позволяющий добраться до работы, пляжа или вечеринки без перегрева и фэшн-фиаско — панамы от люксовых марок, уличных брендов и российских дизайнеров.
Если раньше панамы носили только на даче и на пляже, то сейчас они появляются на подиумах Милана и Парижа. Prada показывают, как классно они смотрятся с ретро-юбками и кислотными блузами, Dolce & Gabbana украшают панами фирменными принтами и надписями, Chanel продолжают работать с прозрачным пластиком, а Gucci удлиняют поля, чтобы спасти модников не только от солнца, но и от дождя.
Панама-помешательство началось не с женской моды, а с мужской, когда Vetements, Balenciaga, Junya Watanabe и молодой французский бренд Pigalle показали, что «папский стиль» — это, как минимум, красиво. Вместе с широкими брюками, заправленными в них футболками, пиджаками на два размера больше и гавайскими рубашками в трендубках появились любимые вещи лесников и рыбаков. Это плащи-палатки, резиновые сапоги, серо-зеленые костюмы и, собственно, панамы, заботливо завязанные под подбородком и усеянные тропическим принтом.
С тех пор панамы носят даже те, кому они раньше якобы не подходили: участники Versus-баттлов, инста-дивы и рейв-адепты. Хотя популярность обусловлена не только трендом, но еще и демократичной ценой: у уличных марок — например, «Якоря», «Запорожца», «Меча» и Stussy — панамы стоят не дороже 3000 рублей, а у люксовых — это один из самых доступных предметов из коллекций.
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