Креативная переработка и вечеринки с обменом: десять советов от калининградки, год не покупавшей одежду, обувь и даже носки

Жительница Калининграда Наталья Яночкова год не приобретала одежды, обуви и даже белья — и отлично сэкономила при этом. Девушка поделилась с читателями «Клопс» лайфхаками, как при этом хорошо и разнообразно одеваться.

Рубашка белая, найденная для меня в секонде Манхеттена прекрасной интернет-знакомой и отправленная мне из Нью-Йорка. Жакет в гардеробе более 13 лет! Брошь ручной работы — подарок, юбка сшита мной — из оставшегося лоскуточка будет мужу бабочка. А обувь, как и вся моя, из искусственной кожи, но служит долго.

Конечно, модницы знают, что плетёные сумки на пике популярности… Да и вообще, как говорится, must have. У меня есть такая трендовая вещица. Такая, да не простая! А крутейшая eco friendly. Разберёмся, почему она такая необычная и экопозитивная? Во-первых, это хендмейд 100%!

А самое главное, что это upcycling — или, понятнее, креативная переработка. Это плетение из бумажной лозы. Но не из красивых белых листиков, а из ненужных черновиков многочисленных договоров с основной работы! Мы носим её с мамулей по очереди, так что это sharing economy.

А если об остальном в моём образе, то джинсы с весенней swap party — вечеринки, где мы меняемся одеждой. Жакету больше 13 лет, кофточка сшита за несколько часов из отданного в связи с ненужностью хозяйке лоскута натурального крепдешина. А обувь, как и вся моя, из искусственной кожи.

1. Как решиться не покупать новую одежду?

А нужно ли? Прочувствуйте, подумайте и сформулируйте, почему идея провести шопоразгрузку на какое-то время откликается в вас. Кто-то захочет сэкономить денежки, кто-то — проверить себя, некоторых может мотивировать защита окружающей среды, других — возможность разобраться со своим гардеробом и стать разумнее в потреблении.

Если бы вы хотели отказаться от покупок на год, хорошенько подумайте, что этот год вам может принести нового. Если произойдёт смена работы, вы наберёте или резко сбросите вес, запланируете свадьбу или переезд в другой регион, забеременеете — как вы будете корректировать свой гардероб?

2. Совет шопоголикам, которые не могут обойтись без обновки и обязательно что-то покупают раз или два в месяц

Смысл шопоразгрузки не в том, чтоб отрезать себе возможность покупок, а в именно комфортном для вас разумном потреблении! Фильм «Реальная цена моды» поможет вам глубже заглянуть в проблематику удовлетворения потребительских запросов. А может, вам удастся понять и то, почему эти запросы рождаются.

Попробуйте задуматься: почему вы делаете покупки? Какие чувства вас наполняют? Как долго вас радует новая вещь? Бывает, что за платьем вы идёте, чтоб снять стресс?

Ещё один принцип осознанного подхода к потреблению: «Не покупай новый предмет гардероба, если ты не можешь гарантировать, что будешь носить его минимум 30 раз».

3. Как правильно составить гардероб, чтобы хватало и в пир, и в мир, и в добрые люди выходить?

Самое главное правило тут — это точно знать, чем вы обладаете. Наверное, это скучнее, чем ходить по магазинам и покупать новое, но это самый первый и необходимый шаг. Идти и проверить свой гардероб!

Посмотрите для интереса, сколько у вас пар джинсов? Или в шкафу правда совсем пусто?

Гардероб должен быть соразмерен походам и в пир, и в мир, и в добрые люди. Нужно проанализировать свою занятость по разным сферам жизни и проверить на соответствие с реальностью. Бывает, что есть восемь платьев на выход, а выходов не бывает. Вот так не надо.

4. Какие вещи обязательно должны входить в гардероб маст хэв?

Меня часто спрашивают про базовый гардероб «для всех». Вы простите, но что за уравниловка? Давайте попробуем просклонять любимую мною, но совершенно кому-то ненужную белую рубашку.

Почему кто-то в каком-то «топе необходимых вещей любого гардероба девушек» написал про её непременное присутствие у каждой? Может, это маркетологи фабрик по производству рубашек нам так красиво это продают?

Хорошо, предположим, что белая рубашка соответствует нашим внутренним порывам и необходимым внешним требованиям. Теперь важно, чтоб она вас не изуродовала. Какого оттенка она должна быть именно у вас, какого кроя, какой воротничок, нужен ли кармашек? Куча вопросов!

К чему я всё это? Фильтруйте. Не верьте статьям про must have и «среднестатистическую девушку», вы уникальны.

Я белую рубашку очень люблю, могу носить с джинсами, брюками, юбками, под кожаное платье, с жилетом, под свитерок. Иногда нахожу очень странные сочетания, но они мне нравятся!

5. Как экономить на покупках одежды?

Вначале разбираетесь со своим гардеробом! Есть вещи, в которых, сменив пуговицы, вы получите совсем другое настроение и влюбитесь в них снова. То, что почему-то вам нравится (ведь оно попало к вам в гардероб), но не носится и не отдаётся, должно переродиться!

Включив смелость и фантазию, вы можете дать новую жизнь своим вещам, от которых вы будете получать удовольствие. Вещи, нуждающиеся в ремонте, наконец должны его получить. Сложите в отдельный пакет и уделите им время или передайте в рядом расположенное ателье.

Ещё можно участвовать в обмене вещей, в различный swap party, dress crossing и схожих по целям движухах в качестве активного участника. Не бойтесь секондов и благотворительных магазинов — у нас это «Данке-шоп», и там, например, можно найти сумку Michael Kors за 400 рублей. Есть множество групп во всех соцсетях, где пристраиваются и новые вещи, не подошедшие по размерам. Может быть, они ждут шанса на радостное служение именно вам.

6. Сколько можно сэкономить в год, если не покупать обновки?

Тут зависит от аппетитов каждого отдельного человека. Знаете ли вы, сколько тратите на покупку одежды? Может быть, ваш вариант шопоразгрузки — просто посчитать сумму, потраченную за последний год? Не можете вспомнить, что покупали и почём? Тогда ваше задание — посчитать за следующий год ваши траты на гардероб.

А если вы знаете свою сумму, то как вам идея сэкономленную денежку на покупках (непокупках) потратить в конце эксперимента как-то приятно? Может быть, суммы хватит на кругосветное путешествие? Или хотя бы на мини-отпуск на выходные? А не было мечты пройти какой-то курс? Уйти в спа-отрыв?

7. Как оставаться в тренде, не покупая новую одежду?

Прежде всего тренды нужно знать и примерять к себе адекватно. Не всегда необходимо владеть модной вещью в принципе. Проанализируйте, вписывается ли рекламируемое изделие вообще в ваш гардероб. В большинстве случаев не так уж и красиво, когда все трендовые вещицы сразу на одной моднице.

Если проанализировав свой гардероб и особенности своей внешности, вы понимаете, что, например, без цвета года (по версии Pantone) ultra violet вы таки прожить не можете — найдите себе подходящий аксессуар этого оттенка, пусть шарфик, и носите его на ручке сумки, завязывайте на голову, руку и даже ногу, что сейчас актуально.

Разумный гардероб скорее не модный, а стильный. Ищите стиль внутри себя и учитесь его транслировать вовне.

8. Сколько вещей нужно иметь в гардеробе, чтобы обойтись без покупок в течение года?

Кто-то вполне счастлив и 10–15 (как Беа Джонсон, например), у других 30, и они всегда классно выглядят. А третьи и с 200 вещами жалуются, что носить нечего!

Суть не в количестве вещей, а во внутреннем комфорте и в знании их. Очень важно соотношение между «предполагаю» и «имею».

Проверьте себя и назовите предполагаемое количество вещей в вашем гардеробе без белья, колготок, сумок, обуви и аксессуаров. А потом пересчитайте реальный запас.

Когда мы берём под контроль финансы и становимся хозяевами своего бюджета, мы знаем расходы и доходы. Когда хотим похудеть или поправиться, то есть взять под контроль свой вес, то взвешиваемся, измеряемся, считаем килокалории. С гардеробом так же. Если мы не знаем, чем обладаем, то мы не используем его разумно.

Если вы не знаете, сколько там всего, контролируете ли вы это?

9. Как правильно носить чулочно-носочные изделия, чтобы сберечь их, ведь они чаще всего требуют регулярной замены?

О да! Это моя больная тема! Я совсем не подготовилась к этому эксперименту заранее, но меня спасало наличие плотных колготок, в том числе хлопковых, различных цветов, которые дополняют образы и носятся долго.

10. Как ухаживать за вещами, чтобы они прослужили дольше?

Чем дольше вы любите и заботитесь о своей одежде, тем благодарней планета будет вам. В Великобритании средний срок службы одежды составляет 2,2 года. Продление срока службы одежды ещё на девять месяцев сократит выбросы углерода, отходов и воды примерно на 20–30% каждых.

Чтобы вещи дольше вам прослужили, пожалуйста, выбирайте качество, а не количество. И помните, что отдых нужен не только вам, но и вашей одежде и обуви.

Только при правильном режиме использования вы можете строить со своими вещами долгие отношения. Как обеспечить и большее количество носок при сохранении хорошего состояния? Конечно, это правильное хранение и соответствующий уход.

Обувь должна отдыхать от вас в идеале от 24 до 48 часов. Есть и более «отдыхолюбивые» изделия. Вещи из кашемира, например, желательно носить нечасто. Отдыхать они должны от 72 часов между носками.

Соблюдая эти законы, вы легко сможете обойтись без покупок нового, продлевая жизнь имеющейся одежде и обуви!

Найдите время, чтобы выбрать одежду, которую вы носите, а затем ухаживайте за ней с любовью. Выстраивайте долговременные отношения с одеждой!