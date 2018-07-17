Устарело! 6 антитрендов от звезд, за которыми не нужно повторять

XXI век наступил, а привычки носить то, в чем ходили в старших классах школы, остались. Этот феномен я часто замечаю у женщина лет 35−40, которые ничего не привнесли в свой стиль после школьного периода и, несмотря на то, что тенденции поменялись, продолжают упорно влезать в то, что было хорошо в юности.

Что безнадежно устарело и не стоит носить в повседневной жизни? Рассмотрим на примерах звезд!

Антитренд № 1 Высоченные каблуки (и, о ужас, подносочные платформы)

Я носила такие, когда поступила в институт, в конце прошлого века. И да, так ходили очень многие. Даже в Москве, даже в метро!

А вот Анна Кендрик и Анна Ферис ходят и сейчас. Вы, конечно, можете сказать, что они маленького роста, но такой каблук не решает проблему, а только ее усугубляет, нарушая пропорции!

Антитренд № 2 Вечно маленькое, вечно черное платье

Да, его ввела в гардеробы незабвенная Шанель. Но стоит помнить, что Коко была революционером своего времени и выдавала новые идеи в моде и стиле, чтобы женщинам ее времени было удобно. Я думаю, она бы не порадовалась, увидев, что дальше женщины особо-то и не продвинулись. Революционного подхода нет, черное платье есть.

Можем ли мы его заменить и будет ли уместно использовать другой цвет? Совершенно точно «да!». Мария Шарапова об этом не знает и носит черное платье практически везде, несмотря на то что этот цвет ей категорически не идет.

Антитренд № 3 Одежда, экстремально подчеркивающая фигуру

Сейчас, несмотря на то, что можно носить практически все, уходит эпоха сексуальной революции и нарочитой демонстрации своих изгибов и физических достоинств. Одежда может быть и облегающей, но зазор между кожей и тканью должен присутствовать — хотя бы небольшой.

Сальма Хайек остается верна своим принципам, появляясь и на мероприятиях, и в жизни в достаточно откровенных нарядах, совершенно неудачных для ее выдающихся форм. И, кстати, она же пользуется антитрендами из пунктов 1 и 2.

Антитренд № 4 Большое количество деталей и элементов на одежде и в образе

Чем логичнее и понятнее силуэт, тем лучше. Ушли в небытие боа, большое количество деталей, аксессуаров. Образы стали более лаконичными и минималистичными.

Пэрис Хилтон об этом не знает, продолжая носить то, что было модно в девяностых.

Антитренд № 5 Белые волосы

Говорят, что мужчины предпочитают блондинок. Это утвреждение из той же серии, что маленькое черное

платье. Грустно смотреть на женщин, которые верят в это утверждение до сих пор, стараясь убить свой красивый натуральный цвет волос и стать как Мэрилин Монро

Даже Мадонна уже отказалась от нездорового блонда в пользу натуральных оттенков. Николь Кидман почему-то высветлила свой уникальный рыжий цвет и стала блондинкой. Гармонии в образе это не добавило!

Антитренд № 6 (бонусный)

Слишком следить за трендами

Мода на сегодняшний день настолько разнообразна, что не имеет смысла бежать за тем или иным лидером мнений, как подросток, повторяя все то, что он или она на себя надели или сделали. Одинаковость и подражание — это основной антитренд для современного человека.

Имиджмейкер-стилист Евгения Никитина