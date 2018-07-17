Эволюция платья: из истории вещей

Платье: происхождение слова

Фото: 2tout2rien.fr Сначала — об этимологии, то есть, о происхождении слова.

Современное слово «платье» происходит от древне-русского «платиѥ», что означало «одежда». «Платиѥ» образовано от «платъ», или «плат». «Плат» же, в свою очередь, означает не только «платок» (не самое употребляемое в современном языке значение), но и «большой кусок полотна или холста». Таким образом, «платье» и «платок» — слова-родственники. Учёные сообщают, что слово «платье» было образовано от «плат» по тому же принципу, как множественное число слова «братья» — от «брат»: то есть, «платье» — это нечто, сделанное или собранное из нескольких «платов», кусков ткани.

Платье: история и эволюция понятия

Фото: nidubhchair.tumblr.com Произнося сегодня «платье», мы чаще всего имеем в виду вполне определённую вещь: предмет женского гардероба с лифом и юбкой (остальное — опционально). Между тем, словом «платье» обозначали в принципе любую одежду, носимую поверх белья, как мужскую, так и женскую, ещё совсем недавно, несколько десятилетий назад. Например, толковые словари Ушакова и Ожегова дают оба понятия как равнозначные: и платье — как исключительно женский наряд, и платье — как собирательное обозначение одежды вообще. Возможно, сегодня второе значение звучит немного старомодно, но пока оно признано «рабочим»… Ещё в начале-середине прошлого века вполне можно было встретить, например, магазинную вывеску «Мужское и женское платье» — конечно, при этом имелась в виду одежда как общее понятие. При этом на заре своего существования платье — цельную одежду с верхом и юбкой — носили и мужчины, и женщины.

Платья vs брюки: эволюция в течение тысячелетия

Фото: pinterest.co.uk/ccthebooknerd

Считается, что платье «выросло» из древних плащей и накидок. Первый прообраз платья появился в Древней Греции: два куска ткани скреплялись булавками на плечах и поясом на талии. Византийцы впервые пришили к облачению с полноценными рукавами. Изначально платья носили все (в том числе исконный русский сарафан был одеждой и женской, и мужской). Брюки в принципе существовали, но были одеждой «специализированной», для тех, кто много ездил верхом (у тех же древних римлян одежда со штанинами считалась «варварской», относящейся к культуре варваров). Массово переодеваться из платьев в брюки мужчины стали только в Средние века — именно это время можно считать рождением платья как приближенного к современному понятия.

Некоторые моменты эволюции женского платья, XII-XXI века

Фото: lilsuika.deviantart.com Предметом исключительно женского гардероба платье стало начиная с XV столетия. Характерно, что именно тогда оно стало значительно изменяться и усложняться — в общем, так или иначе украшаться. В XVI-XVII веках вошли в моду корсеты, пышные юбки и рукава. Театральное барокко в восемнадцатом столетии сменило более лёгкое рококо, ещё через сто лет в моду вернулись более простые силуэты. Каркасы платьев стали облегчаться, однако кринолины, тюрнюры, нижние юбки всё же делали наряды достаточно «неповоротливыми» и сложными.

Революция случилась в ХХ веке: сначала платья освободили от корсетного верха и множества нижних юбок, затем начала уменьшаться длина. Сначала даже демонстрация лодыжек производила сенсацию, но в 1920-х в моду пришли платья до колена и чуть выше.

Фото: lolita-wardrobe.tumblr.com, 2tout2rien.fr, pinterest.co.uk/ramneekkaurofficial

В 1926-м появилось маленькое чёрное платье — его придумала Коко Шанель . В 40-е были в моде пышные юбки и рукава-фонарики. Во времена мировых войн платья были простыми, до колена, прямоугольного силуэта. Женственность и шик вернулись в моду со стилем new look после войны благодаря Кристиану Диору . В 50-е распространились коктейльные платья. 60-е принесли платья-мини, 70-е — стили хиппи и диско, 80-е — поп-арт и геометричность. Начиная с 90-х мода на платья перестала быть столь однозначной. Последние три десятка лет модным может быть и платье в ретро-стиле, и совершенно современное, и длинное, и суперкороткое.

История искусства в истории платья: ХХ век Фото: pinterest.co.uk/pacforkids