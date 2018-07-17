«Ленфильм» и бренд Saint-Tokyo запустили конкурс модных кампейнов 

«Ленфильм» и номинант нашей премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга», дизайнер Saint-Tokyo Юрий Питенин запустили конкурс модных кампейнов — неоновых как у Prada, ностальгических как у Miu Miu или социальных как у Moschino. Главное, чтобы они были еще и кинематографическими — с референсами к узнаваемым образам из сериалов, короткометражек и масштабных лент.
Чтобы принять участие, не нужно быть Вилли Вандерперре или Гленом Лачфордом — достаточно снять лукбук или кампейн в фото или видео-формате. А после (и до 15:00 27 июля) — выложить работу в «инстаграм» с хэштэгом #ленфильм_saintokyo и оставить комментарий «Готово!» под конкурсным постом. Лучшего автора выберет экспертный совет в лице дизайнера Юры Питенина, фронтмена группы Shortparis Данилы Холодкова, модели Саши Паники, актрисы Полины Сидихиной, байера DayNight Вячеслава Золотарева и фэшн-фотографа Антона Рудзата, а также участники интернет-голосования. В качестве приза — возможность создания концептуальной съемки для новой коллекции бренда Saint-Tokyo в фотостудии «Ленфильм» с профессиональным оборудованием и реквизитом киностудии.