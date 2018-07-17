Ещё
«Ленфильм» и бренд Saint-Tokyo запустили конкурс модных кампейнов
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Ленфильм» и бренд Saint-Tokyo запустили конкурс модных кампейнов 

Собака.ru 27 минут назад
Фото: Собака.ru
«Ленфильм» и номинант нашей премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга», дизайнер Saint-Tokyo Юрий Питенин запустили конкурс модных кампейнов — неоновых как у Prada, ностальгических как у Miu Miu или социальных как у Moschino. Главное, чтобы они были еще и кинематографическими — с референсами к узнаваемым образам из сериалов, короткометражек и масштабных лент.
Чтобы принять участие, не нужно быть Вилли Вандерперре или Гленом Лачфордом — достаточно снять лукбук или кампейн в фото или видео-формате. А после (и до 15:00 27 июля) — выложить работу в «инстаграм» с хэштэгом #ленфильм_saintokyo и оставить комментарий «Готово!» под конкурсным постом. Лучшего автора выберет экспертный совет в лице дизайнера Юры Питенина, фронтмена группы Shortparis Данилы Холодкова, модели Саши Паники, актрисы Полины Сидихиной, байера DayNight Вячеслава Золотарева и фэшн-фотографа Антона Рудзата, а также участники интернет-голосования. В качестве приза — возможность создания концептуальной съемки для новой коллекции бренда Saint-Tokyo в фотостудии «Ленфильм» с профессиональным оборудованием и реквизитом киностудии.
Собака.ru: последние новости
25 ультрамодных панам, которые защитят от палящего солнца Победительницей ХХII модельного конкурса «Новые лица» стала шестнадцатилетняя Галина Романова UNIQLO выпустил футболки с персонажами «Улицы Сезам»: Элмо, Коржиком и Большой Птицей
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Оксана Федорова надела прозрачный костюм на бикини16
«Я знаю о твоей жизни. Мне в окна видно»
Анна Нетребко шестой год носит белое летнее платье1
Квитко надела полностью прозрачные брюки34
Звезды, у которых родились дети от суррогатных мам4
Видео
02:08
Плоский животик: ваши мышцы будут гореть
Красота
00:17
Ани Лорак показала пышную грудь на тренировке
Звёзды
01:59
52-летняя Салтыкова позирует в свадебном платье
Звёзды
00:42
Оксана Федорова надела прозрачный костюм на бикини
Звёзды
05:27
Бабушки, которые дадут фору внучкам
Здоровье
04:44
Звезды, своими руками сломавшие карьеры
Звёзды
01:00
Как выглядит сын Сергея Шнурова
Звёзды
03:40
Спорные красотки из разных уголков мира
Красота
00:22
Квитко надела полностью прозрачные брюки
Звёзды
00:09
Самая дорогая бикини-модель неожиданно «расползлась»
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение