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13 модных идей, в чем пойти на работу в летний зной
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13 модных идей, в чем пойти на работу в летний зной 

Harper’s Bazaar 2 часа назад
Фото: Harper’s Bazaar
Когда столбик термометра стремится к критической отметке в 30 градусов, совсем не хочется натягивать на себя серое платье-карандаш или черные брюки, классику делового гардероба. Мы собрали 13 образов самых модных людей планеты, завсегдатаев парижских фотохроник стритстайла, которые идеально впишутся в понятие офисного дресс-кода. Берем пример с Джованны Баттальи, которая носит миди-юбки с топами без рукавов. Вместо скучного костюма — комплект с жилеткой как у Натальи Водяновой, а если вы жить не можете без классики, то обратите внимание, как мюли Карин Ройтфельд превратили аскетичный образ в модный.
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