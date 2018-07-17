13 модных идей, в чем пойти на работу в летний зной 

Когда столбик термометра стремится к критической отметке в 30 градусов, совсем не хочется натягивать на себя серое платье-карандаш или черные брюки, классику делового гардероба. Мы собрали 13 образов самых модных людей планеты, завсегдатаев парижских фотохроник стритстайла, которые идеально впишутся в понятие офисного дресс-кода. Берем пример с Джованны Баттальи, которая носит миди-юбки с топами без рукавов. Вместо скучного костюма — комплект с жилеткой как у Натальи Водяновой, а если вы жить не можете без классики, то обратите внимание, как мюли Карин Ройтфельд превратили аскетичный образ в модный.