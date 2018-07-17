Дарья Клюкина тайно обручилась с Егором Кридом?

Ни для кого не секрет, что Дарья Клюкина Егор Крид — самая обсуждаемая пара этого года. И хотя молодые люди не подтверждают свои романтические отношения, поклонники уверены, что их связывает что-то большее, чем дружба.

Вот и несколько дней назад Клюкина вновь дала повод для сплетен и обсуждений. Дело в том, что девушка выложила в свой фотографию в свадебном платье. После этого любопытные поклонники начали подозревать девушку в тайном обручении с самым завидным женихом отечественного шоу-бизнеса Егором Кридом.

«Знаю, что жених не должен видеть платье невесты до свадьбы, но я же только вам его показываю», — написала Клюкина под снимком.

Самые внимательные подписчики даже заметили обручальное кольцо на пальце девушки. Сомнений, что Даша выходит замуж, ни у кого не осталось.

Однако спустя некоторое время девушка раскрыла тайну своего «замужества», сказав, что это лишь фотосессия для рекламы нового аромата. ;